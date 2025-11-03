Firenze, domani ingresso gratuito nei musei per il 4 novembre

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dopo il grande afflusso di visitatori per la prima domenica del mese, dedicata all’iniziativa Domenica al Museo, arriva un’altra opportunità per chi ama l’arte. Gli ingressi gratis agli Uffizi tornano anche domani (4 novembre), in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il 2 novembre, ormai trascorso, ha già visto migliaia di persone approfittare dell’apertura gratuita dei musei fiorentini. Ma non è troppo tardi per chi non ha potuto partecipare: la giornata del 4 novembre sarà infatti un’ulteriore occasione per entrare senza biglietto nei principali complessi museali della città.

Le Gallerie degli Uffizi, che comprendono la Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, accoglieranno i visitatori gratuitamente secondo gli orari ordinari. Uffizi e Pitti saranno aperti dalle 8,15 alle 18,30, mentre il Giardino di Boboli chiuderà alle 16m30. L’ultimo ingresso sarà consentito un’ora prima della chiusura, e non sarà necessaria la prenotazione.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale del ministero della Cultura, che in queste giornate speciali apre gratuitamente i musei statali per promuovere la partecipazione e la conoscenza del patrimonio artistico italiano. A Firenze, oltre agli Uffizi, aderiscono anche la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello, con l’accesso libero al Museo delle Cappelle Medicee, al Complesso di Orsanmichele e al Museo di Palazzo Davanzati.

L’obiettivo è rendere l’arte accessibile a tutti, celebrando la storia e la memoria attraverso la bellezza delle opere conservate nei musei. Le giornate gratuite permettono a cittadini e turisti di riscoprire capolavori unici in un contesto che unisce cultura e tradizione.

Per informazioni aggiornate su orari e modalità di visita è possibile consultare i siti ufficiali delle Gallerie degli Uffizi e dei Musei del Bargello.