Firenze festeggia il patrono San Giovanni: c’è la finale del Calcio Storico Fiorentino

FIRENZE – Sarà un mercoledì 24 giugno di grandissima passione per la città di Firenze, chiamata a celebrare la festa del patrono San Giovanni con il suo appuntamento più atteso e identitario: la finalissima del Calcio storico fiorentino. Sul “sabbione” di piazza Santa Croce, a partire 18 si consumerà l’ultimo atto dell’edizione 2026 fra Rossi e Azzurri, una sfida attesissima che vedrà l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine schierate in prima linea per garantire la sicurezza del pubblico e il regolare svolgimento della manifestazione.

Per l’occasione, la macchina della sicurezza comunale guidata dalla sindaca Sara Funaro ha predisposto un piano ferreo, blindando l’intera area di Santa Croce a partire dal primo pomeriggio. Dalle 16 scatterà infatti una severa ordinanza che replicherà le restrizioni già adottate per le semifinali: stop assoluto alla vendita per asporto e alla somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché al consumo in contenitori di vetro e lattine all’interno del perimetro dell’evento. Le sanzioni e i controlli, affidati a oltre 180 agenti della polizia municipale in stretta collaborazione con la questura, riguarderanno anche il divieto assoluto di introdurre nell’area petardi, artifici pirotecnici e bombolette spray urticanti.

Il cuore dei provvedimenti toccherà inevitabilmente la viabilità cittadina, con pesanti modifiche al traffico e alla sosta per consentire il passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentina e l’afflusso dei tifosi. I primi divieti di sosta sono già operativi in alcune strade chiave come via Magliabechi, largo Bargellini e Borgo Santa Croce, mentre dalle ore 8 di oggi i blocchi alla sosta si estenderanno a Corso Tintori, via dei Benci, via Verdi e lungarno alle Grazie.

A partire dalle 11 scatteranno i primi divieti di transito attorno a piazza Santa Croce, con la revoca temporanea della corsia preferenziale di via dei Benci per agevolare i flussi di uscita. La chiusura totale e definitiva del perimetro di piazza Santa Croce e delle sue immediate vie d’accesso diventerà effettiva dalle 13 e si protrarrà fino alle 20, costringendo il traffico ordinario a deviazioni obbligatorie.

Anche il trasporto pubblico locale subirà una drastica riorganizzazione per non interferire con la finale e con il successivo spettacolo dei “fochi” pirotecnici delle 22. Sempre dalle 11 e fino al termine del servizio notturno, ben diciassette linee urbane di autobus (tra cui le linee 6, 8, 11, 12, 13, 14, 23, 31, 32, 36, 37, 39, 60 e i bussini del centro storico C1, C2, C3, C4) subiranno deviazioni temporanee e limitazioni di percorso. L’invito ufficiale alla cittadinanza è quello di pianificare con ampio anticipo gli spostamenti e di consultare i canali informativi di Autolinee Toscane per tutti i dettagli in tempo reale.