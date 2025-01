Giani racconta Pietro Leopoldo: un libro sul ‘Granduca delle riforme’

Nella presentazione di Giani, “Innanzitutto la valorizzazione della sanità pubblica per la grande attenzione che lui vi pose, e consideriamo che fu il primo sovrano che volle vaccinarsi. In secondo luogo, l’organizzazione razionale ed efficiente dei comuni: se noi abbiamo in Toscana 273 comuni, va ricondotto al fatto che Pietro Leopoldo portò i ‘mille popoli’ nella sua riforma degli enti locali a circa 300 comuni, dando razionalità e ordine. In terzo luogo, il messaggio che lui offri girando tutti i territori e poi decidendo: conoscere per decidere. I chilometri che fece con i mezzi che allora aveva dimostrano quanto fosse attento al rapporto diretto con i suoi cittadini”.

Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, giovane rampollo di una delle famiglie più potenti di Europa, varcò Porta San Gallo entrando a Firenze il 12 settembre 1765: per un quarto di secolo avrebbe governato il Granducato di Toscana trasformandolo in un laboratorio di innovazione e modernità.