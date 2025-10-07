20.3 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Inaugurato a Firenze il nuovo giardino verticale di Toscana Energia

Oltre 16mila piante per un progetto che migliora la qualità dell’aria e rinnova l’immagine cittadina con un tocco di verde intelligente

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Giardino Verticale
Foto di: sito web / Toscana Notizie
1 ' di lettura
FIRENZE – Un nuovo segno di sostenibilità prende forma nel cuore di Firenze. È stato inaugurato questa mattina, presso la sede di Toscana Energia, il progetto “Connessione Verde”, un imponente giardino verticale che da oggi cambia il volto di piazza Mattei.

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana, che ha sottolineato come l’opera rappresenti un esempio virtuoso di rigenerazione urbana. “È la dimostrazione – ha dichiarato – che innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente possono convivere in modo armonioso”. Il presidente ha poi ringraziato Toscana Energia per l’investimento, definendolo un contributo concreto alla qualità della vita cittadina e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.

Il giardino verticale si sviluppa lungo la parete perimetrale della sede di Toscana Energia, unendo tecnologia, estetica e tutela ambientale. L’opera conta oltre 16mila piante appartenenti a 14 specie diverse, distribuite su 260 metri quadrati di superficie e lungo più di 80 metri di facciata.

Grazie alla struttura modulare, il muro verde contribuirà a migliorare la qualità dell’aria, assorbendo tra 35 e 40 kg di Co2 per metro quadrato ogni anno.
Si tratta oggi di una delle installazioni più grandi in Toscana realizzate con questa tipologia di verde verticale.

“Connessione Verde” nasce con l’obiettivo di integrare architettura e natura, portando la sostenibilità al centro della vita quotidiana. Il progetto non solo abbellisce la piazza, ma invita cittadini e imprese a ripensare gli spazi urbani come luoghi di equilibrio tra uomo e ambiente.

Il presidente della Regione ha voluto rimarcare questo messaggio: “Rigenerare significa anche restituire bellezza e qualità al vivere comune. Firenze dimostra ancora una volta di saper coniugare tradizione e futuro”.

© Riproduzione riservata

