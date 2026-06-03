Campi di lavanda a Massarosa, lo spettacolo della fioritura in Versilia

MASSAROSA(LU)– La stagione estiva porta con sé uno degli spettacoli naturali più attesi del territorio versiliese. Sabato 6 giugno aprono ufficialmente al pubblico i campi di lavanda a Massarosa, un appuntamento che ogni anno attira visitatori, appassionati di natura e fotografi alla ricerca di scatti suggestivi. I filari fioriti della locale azienda agricola resteranno accessibili fino a domenica 12 luglio, coprendo l’intero periodo di massima fioritura della pianta.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, permette di passeggiare all’aria aperta in un’area che unisce la coltivazione della lavanda a quella di un roseto. Oltre alla possibilità di ammirare i colori e i profumi caratteristici di questa stagione, i visitatori potranno scoprire i prodotti artigianali derivati dalla lavorazione della pianta e partecipare a una serie di iniziative speciali organizzate direttamente nella distesa agricola.

L’apertura dei cancelli in via delle viottole prevede orari differenziati per agevolare l’afflusso del pubblico. Dal lunedì al venerdì l’accesso è consentito dalle 9,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20. Durante il fine settimana, il sabato e la domenica, la struttura osserverà invece un orario continuato dalle 9,30 fino alle 20.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio collinare e pianeggiante della Versilia. Durante il periodo di apertura, infatti, l’iniziativa si intreccerà con la tradizionale Festa delle Fioriture, un programma di appuntamenti promosso dall’Associazione Versilia Verdelago Aps (Associazione promozione sociale).

Questa manifestazione, intitolata La Via delle Erbe e dei Fiori, si svilupperà in due fine settimana consecutivi, precisamente nei giorni di sabato 20, domenica 21, sabato 27 e domenica 28 giugno. In queste date sono previste aperture eccezionali di diverse aziende agricole e siti di interesse storico e culturale della zona.