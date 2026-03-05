19.6 C
Firenze
giovedì 5 Marzo 2026
Laura Morante ‘In viaggio per i diritti delle donne’ per l’8 marzo

Una lettura e un accompagnamento musicale del Coro Femina,in un appuntamento che unisce parole e musica a Palazzo Strozzi Sacrati

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Laura Morante (foto Nastri D'Argento)
FIRENZE – Un evento nella mattinata di domenica 8 marzo per rinnovare l’impegno della Regione Toscana nel promuovere i diritti e la parità di genere, richiamando l’attenzione su discriminazioni e violenza che ancora tanto incidono nella vita donne.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto La Toscana delle donne si chiama In viaggio per i diritti delle donne e si svolgerà dalle 11 alle 13 nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Il programma prevede una lettura dell’attrice Laura Morante e un accompagnamento musicale del Coro Femina, in un appuntamento che unisce parole e musica col titolo Insieme per cambiare musica.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del presidente Eugenio Giani, seguiti dall’intervento dell’assessora regionale alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

