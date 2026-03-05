Laura Morante ‘In viaggio per i diritti delle donne’ per l’8 marzo

FIRENZE – Un evento nella mattinata di domenica 8 marzo per rinnovare l’impegno della Regione Toscana nel promuovere i diritti e la parità di genere, richiamando l’attenzione su discriminazioni e violenza che ancora tanto incidono nella vita donne.
L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto La Toscana delle donne si chiama In viaggio per i diritti delle donne e si svolgerà dalle 11 alle 13 nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.
Il programma prevede una lettura dell’attrice Laura Morante e un accompagnamento musicale del Coro Femina, in un appuntamento che unisce parole e musica col titolo Insieme per cambiare musica.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti del presidente Eugenio Giani, seguiti dall’intervento dell’assessora regionale alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.