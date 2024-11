Getting your Trinity Audio player ready...

Paolo Nori al Teatro di Fiesole: ‘A cosa servono i russi’

Paolo Nori al Teatro di Fiesole

. Nori, Scrittore, saggista e traduttore, protagonista di ‘Autunno fiesolano 2024’ con reading teatrale ‘A cosa servono i russi‘ giovedì 7 novembre. ‘Autunno fiesolano’ festival che, insieme alla ‘Primavera fiesolana’, si propone come estensione fisica e temporale dell”Estate fiesolana’.

Che potere hanno i grandi autori russi del passato, sulle nostre vite di occidentali del ventunesimo secolo? Perché li leggiamo ancora, ammesso che li leggiamo? E che effetto potrebbero farci, se li leggessimo, ammesso che non li leggiamo?

‘A cosa servono i russi’ è un monologo con musica di Modest Musorgskij, immagini di Claudio Sforza e le voci originali di Lev Tolstoj, Anna Achmátova e Iosif Brodskij.

“Tutte le volte che vado in Russia – spiega Paolo Nori – una delle prime cose che faccio è guardare il cielo e mi vien sempre in mente una breve poesia di Velimir Chlebnikov che dice: «Poco, mi serve / Una crosta di pane / Un ditale di latte / E questo cielo / E queste nuvole». E quando penso alle due donne della mia vita, mia figlia e sua mamma, mi vien sempre in mente un’altra poesia di Chlebnikov che inizia con «Le ragazze / Quelle che camminano / Con stivali di occhi neri / Sui fiori del mio cuore».

E quando leggo una poesia che mi piace, mi viene in mente Anna Achmatova che diceva che quando Mandel’štam leggeva i propri versi «Sembrava che si alzasse in volo un cigno». E quando sto male, ma male, mi viene in mente quel verso di Pasternàk che dice che : «Vivere una vita non è attraversare un campo». E quando penso che probabilmente la cosa che sto facendo è destinata al fallimento, mi viene in mente Iosif Brodskij quando dice che, se saremo sconfitti, dobbiamo perlomeno provare a interpretare la parte dell’uomo libero. E «Quando è sconfitto», dice Brodskij, «un uomo libero, non dà la colpa a nessuno». Che è poi quello, Brodskij, che ha scritto: «Per uno che ha molto letto Dostoevskij, sparare su un proprio simile in nome di una qualche idea è un’impresa un tantino più problematica che per uno che Dostoevskij non l’ha letto mai»”.

“Autunno fiesolano’ è realizzato con il contributo di Regione Toscana e Fondazione CR Firenze.

I biglietti (posto unico 10 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055 210804).

Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it.