Premio Boccaccio 2024, annunciati i vincitori

CERTALDO – “Ciascuno dei premiati ha segnato con l’impegno culturale e civile tutta la propria esistenza”. Così Walter Veltroni, presidente di giuria, presenta i vincitori della 43esima edizione del Premio Boccaccio annunciati ieri (5 luglio) al centro culturale Cambio di Castelfiorentino: sono Corrado Augias, Pegah Moshir Pour, Giuseppe Montesano e Toni Servillo, rispettivamente per le sezioni giornalismo, etica della comunicazione e letteratura.

Il tema dell’edizione 2024 e fil rouge del premio e degli eventi, è la speranza.

“Il premio Boccaccio – afferma Veltroni – quest’anno riconosce il valore di vite dedicate alla battaglia per affermare il valore della cultura e di valori di libertà e rispetto dei diritti. In un tempo storico in cui sembra prevalere l’indifferenza, la rimozione integralista del valore di ogni diversità, la chiusura identitaria e la negazione della bellezza dell’altro da sé, le vite e le opere dei premiati rappresentano testimonianze che hanno accompagnato la crescita culturale e civile di tutti noi”.

La cerimonia di premiazione si terrà al Teatro Boccaccio di Certaldo il 14 settembre.