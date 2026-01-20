6.8 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Manetti a Sant’Apollonia: “Art Bonus volano di sviluppo. Siamo stati pionieri in Italia”

Sostenibilità del settore culturale: via agli incentivi per chi dona. Le Partite Iva entrano nel sistema di detrazioni

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Manetti Cristina
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura

FIRENZE – La sostenibilità della cultura passa dalla capacità di attrarre risorse private. È questo il messaggio centrale emerso dall’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze, tappa toscana del roadshow Più Fundraising Più Cultura. Una giornata di formazione intensiva organizzata dalla Regione per fornire agli operatori del settore strumenti concreti di raccolta fondi.

Ad aprire i lavori è stata l’assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti. Il suo intervento ha sottolineato il ruolo d’avanguardia della Toscana in questo ambito. La regione, infatti, è stata la prima in Italia a legiferare sull’Art Bonus regionale, affiancando uno strumento locale a quello statale attivo dal 2014.

“È un’iniziativa di valenza nazionale – ha spiegato Manetti – perché diffonde competenze fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo dei nostri enti culturali”. L’assessora ha rivendicato la scelta politica di investire su questo fronte. La Toscana è ancora oggi tra le pochissime realtà ad avere un proprio Art Bonus, sostenuto con un investimento complessivo di un milione di euro.

Le risorse sono ripartite in modo mirato: 500mila euro coprono le mancate entrate IRAP e altri 500mila sono destinati all’Art Bonus ‘puro’. Ma c’è un dettaglio che rende il modello toscano unico. A differenza della normativa nazionale, la misura regionale è aperta anche alle partite Iva. Un’opportunità che allarga la platea dei potenziali mecenati.

L’obiettivo ora è la divulgazione. “Questo strumento va spiegato e insegnato – ha concluso l’assessora – affinché diventi un vero volano per il mantenimento del nostro patrimonio”. La giornata, promossa da Scuola di Fundraising di Roma e Patrimonio Cultura, ha visto anche gli interventi tecnici di Carolina Botti (Ales S.p.A) e Massimo Coen Cagli. Spazio infine alla pratica, con simulazioni e role play per testare sul campo le strategie di finanziamento.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.8 ° C
10.1 °
6.6 °
32 %
5.2kmh
100 %
Mar
7 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1246)ultimora (1109)Eurofocus (55)demografica (43)sport (39)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati