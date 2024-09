Rievocazioni storiche, a Calenzano torna ‘Assedio al Castello’

Getting your Trinity Audio player ready...

CALENZANO – Spettacoli di danza e di giullari, dimostrazioni di artigiani, giochi per bambini e accampamenti militari: questo e altro si potrà trovare domenica 6 ottobre nel borgo di Calenzano Alto che si prepara a ospitare, per il terzo anno, la manifestazione Calenzano 1325. Assedio al Castello. L’obiettivo è quello di tornare indietro nel tempo per un giorno e assistere alla rievocazione storica dell’attacco delle truppe di Castruccio Castracani.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’Associazione Turistica Calenzano e l’associazione medievale Agresto, ha ottenuto un contributo dalla Regione Toscana nell’ambito del bando di sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica.

“Riteniamo che la rievocazione storica dell’Assedio – commenta la vicesindaca con delega alla cultura, Martina Banchelli – rappresenti una grande opportunità per il territorio e la comunità, per questo continueremo a sostenerla e a promuoverla. Ringraziamo la Regione Toscana per il sostegno alla manifestazione grazie al bando dedicato alle rievocazioni storiche. Questo evento porta in sé un ventaglio di valenze: è un momento festivo teso a ricreare il contesto di un preciso passato medievale del nostro territorio; è uno spettacolo di sfilate, cortei, esibizioni, giochi di ambientazione storica; è ricostruzione d’ambiente, come quella degli antichi mestieri. Tutti questi significati consentono alla rievocazione di essere uno strumento di conoscenza del nostro passato e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, che contribuiscono a delineare i nostri tratti identitari. Ci impegneremo ad accrescere sempre più la partecipazione e la presenza delle associazioni e dei cittadini nella realizzazione di questa manifestazione, anche in vista dell’edizione importante del prossimo anno, in quanto 700 esimo anniversario dell’incursione castrucciana”.

“La Regione Toscana – dichiara Federico Eligi, consigliere del presidente della Regione Toscana in materia di rievocazioni storiche – ha approvato un’apposita legge nell’agosto del 2021 per garantire un sostegno alla manifestazioni di rievocazione storica e ai soggetti organizzatori siano essi amministrazioni locali o associazioni iscritte al registro del terzo settore. Il presidente Eugenio Giani ha deciso di dotare la norma di un’importante dotazione finanziaria: infatti, cosa mai successa precedentemente, lo stanziamento attribuito annualmente è di 500mila euro. La Regione Toscana ritiene molto importante, in generale, il mondo delle tradizioni popolari ed in particolare quello delle rievocazioni storiche: prima di tutto per il numero, ricordiamo che parliamo di un ordine di centinaia di iniziative, ma soprattutto per il patrimonio culturale materiale ed immateriale che i comuni e le associazioni sanno custodire e valorizzare attraverso le varie manifestazioni. Un lavoro di comunità intere, che lavorano incessantemente fianco a fianco lungo tutto il corso dell’anno, con grandi sacrifici e in modo gratuito, per dare vita ad un evento che è in grado di rappresentare al meglio quel territorio e attraverso il quale, quella stessa comunità, ha scelto di identificarsi. Nessuna altra attività è in grado di sviluppare quel senso di identità e appartenenza coinvolgendo un così alto numero di cittadini: una tradizione alla quale la Regione Toscana non vuole assolutamente rinunciare, ma che ritiene importante custodire e rafforzare. Mi fa molto piacere che il Comune di Calenzano e l’ Associazione Turistica abbiano deciso di cogliere le opportunità messe a disposizione dalla legge regionale, partecipando al bando e riuscendo a vincerlo”.

Il programma del 6 ottobre prevede l’apertura del Castello alle 11 e l’arrivo alle 12 del corteo storico, insieme agli sbandieratori, la presentazione di Gianluca Foresi All’improvviso la rima, il saluto del Podestà e lo spettacolo degli Alfieri e Musici della Valmarina. Alle 12.30 la Divina Commedia di Dante Alighieri a cura di Giovanni Terreni, alle 13 pranzo nelle taverne. Nel pomeriggio spettacolo itinerante con musiche e balli medievali di Errabundi musici e Tentatio motus; la Compagnia dell’Atto comico presenta Sabba di una notte di mezz’estate. Alle 15.30 La Corte in Giostra spettacolo per grandi e piccini a cura di Memento ridi, alle 16.30 esibizione degli Alfieri e Musici della Valmarina. Alle 17.15 Il Giullar cortese, Gianluca Foresi, presenta la rievocazione storica dell’Assedio con le compagnie d’armi. A seguire Gnamme il giullare pazzo presenta A spasso nel medioevo per grandi e piccini, alle 18.30 Tempus est Locondum di Errabundi musici, a seguire con l’Ensemble di Monteriggioni Combattimenti, danze e ritmi. Chiusura alle 19.15 con il saluto del Gran cerimoniere e di tutte le compagnie di spettacolo.

Alle 11 e alle 16 sono previste visite guidate gratuite al Museo del Figurino storico, all’Altana e alla Torre nord.

“Oltre ad attori e artisti – spiega il direttore artistico Eraldo Ammannati, dell’associazione culturale Agresto – avremo la presenza di 16 artigiani come il liutaio, l’amanuense, il cartaio, il ciabattino, l’armiere, il cordaio per far vedere come si lavorava nel Medioevo e avremo la Compagnia delle Terre d’Elsa che faranno didattica. Alla rievocazione della battaglia prenderanno parte cinque compagnie dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, dalla Liguria e dall’Abruzzo”.

“La manifestazione – commenta Niccolò Taiti presidente Associazione turistica Calenzano – vuole essere un’occasione per far scoprire il nostro borgo storico. Ringraziamo tutte le associazioni che collaborano all’organizzazione della manifestazione e delle postazioni ristoro: in taverna ci saranno l’associazione Cuochi Fiorentini e Misericordia di Carraia; in piazza San Niccolò e piazza Belvedere ci saranno stand di streetfood con operatori commerciali”.

I biglietti saranno acquistabili in prevendita nel circuito TicketOne e sul posto presso le due biglietterie. I biglietti sono gratuiti per i bambini fino ai 6 anni, ridotti fino ai 12 anni (4 euro), interi dai 12 anni (6 euro). Biglietto ridotto a 4 euro per soci Coop e soci Atc. Per info 055.0502161 e segreteria@atccalenzano.it.