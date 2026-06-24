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San Giovanni, la tradizione si rinnova con la consegna dei ceri e delle croci in duomo

L'emozione della sindaca Sara Funaro: "Due anni fa ricevevo l’onore di diventare sindaca di Firenze"

Cultura ed EventiUncategorized
REDAZIONE
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La consegna dei ceri in duomo per San Giovanni (foto IG)
1 ' di lettura

FIRENZE – Firenze celebra il suo patrono, San Giovanni. 

Con la consegna delle croci di San Giovanni, l’offerta dei ceri e la messa in Duomo si sono aperte le cerimonie ufficiali questa mattina (24 giugno)

“Questa giornata, per me – ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro – ha un significato doppiamente speciale: due anni fa ricevevo l’onore di diventare sindaca di Firenze. Un incarico che ogni giorno vivo con responsabilità, orgoglio e senso del dovere verso la nostra straordinaria città. E quest’anno celebriamo anche i 230 anni della Società di San Giovanni Battista, che da oltre due secoli custodisce e tramanda tradizioni che fanno parte della nostra identità più profonda”.

“Buon San Giovanni, Firenze. È una di quelle giornate che sanno di casa, di ricordi, di famiglia e di tradizioni che si tramandano da generazioni. Una festa che appartiene al cuore dei fiorentini e che ogni anno ci ricorda quanto sia forte il legame tra questa città straordinaria e la sua storia. Oggi Firenze si ritrova, si riconosce e si emoziona attorno ai suoi simboli, alle sue piazze, alle sue tradizione più care. A tutti i fiorentini ed a chi ama questa città meravigliosa, rivolgo i miei più sinceri auguri. Buon san Giovanni!”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso i social, ha augurato “uon San Giovanni ai fiorentini e ai toscani.

In serata il presidente Giani assisterà alla finale del calcio storico tra Rossi ed Azzurri che, come di consueto, si svolge anche quest’anno nella giornata di San Giovanni.

© Riproduzione riservata

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