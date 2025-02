Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – San Valentino a Palazzo Vecchio: nozze d’oro per oltre 500 coppie

San Valentino a Palazzo Vecchio a Firenze, cerimonia per le nozze d’oro venerdì 14 febbraio nel salone dei Cinquecento per oltre 500 coppie.

Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Oggi a Palazzo Vecchio l’opportunità di celebrare l’amore e soprattutto l’opportunità per oltre 500 coppie di potersi godere quella che è la loro casa, la casa di tutti i fiorentini, in un momento magico, un anniversario importantissimo per tutti loro”.

Circa 500 le coppie presenti nel salone dei Cinquecento, in due turni, alle 10 e alle 16. A dare loro il benvenuto anche due ospiti d’eccezione, Eleonora di Toledo e Cosimo I de’ Medici, grazie ai mediatori di Fondazione MUS.E.

Sindaca Funaro: “Il 1975 è stato un anno in cui si sono acquisiti diritti importanti, il voto ai diciottenni, diritti per le donne. Oggi, nel 2025, è la prima volta per me da sindaca insieme a voi che celebrate questo traguardo importante. Spero di riuscire a portare alla nostra città quel valore aggiunto che ognuna e ognuno di voi porta all’interno delle proprie famiglie, perché per me fare la sindaca di Firenze vuol dire occuparsi della propria città come fosse la propria famiglia. L’attenzione di questa amministrazione ai nostri anziani, alle famiglie e alle coppie è sempre stata alta e continuerà a esserlo.