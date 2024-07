Il 27 luglio nel parco di Villa San Michele a Lucolena l’Eco Summer Fest

Getting your Trinity Audio player ready...

GREVE IN CHIANTI – Tutto pronto per l’Eco Summer Fest a Greve in Chianti. Si terrà il prossimo 27 luglio a Villa San Michele a Lucolena.

È l’idea di un cammino, lento e consapevole, di un gruppo di ventenni, riuniti nella Consulta dei Giovani del Comune di Greve in Chianti, ispirati dai valori della natura chiantigiana, che si traduce in un evento pubblico e gratuito, finalizzato a divertire in modo sano e diffondere la cultura della socialità intrecciata alla conoscenza del territorio e alla riscoperta sostenibile di luoghi, attività, occasioni, persone che invitano a vivere un ‘altro’ Chianti.

Pace, lentezza, salubrità, purezza: dai temi cari al monte San Michele che dall’alto della sua fierezza osserva e stringe in un unico abbraccio le colline del Chianti e del Valdarno nasce la volontà di proporre una giornata speciale dedicata al benessere, alla cultura artigianale, alla biodiversità, all’intrattenimento ad alto tasso di inclusività rivolto a giovani, adulti e famiglie.

892 Eco Summer Fest è la prima edizione di un progetto culturale e artistico, intriso di ecologia, musica, gastronomia, laboratori e relax, promosso e organizzato dalla Consulta dei Giovani del Comune di Greve in Chianti Chianti senza limiti, dall’amministrazione comunale e Villa San Michele.

La montagna dunque da vivere di giorno e di notte con tutti i suoi punti di forza, i saperi e i sapori delle radici, i luoghi incontaminati, gli spazi di libertà, le attività legate al movimento e alla ricerca di noi stessi. Tra suoni, silenzi e voci prende vita il cuore pulsante del patrimonio forestale di San Michele, abitato da migliaia di alberi autoctoni, simboli di cultura identitaria, custodi di antiche tradizioni.

“L’intento è quello di promuovere e far conoscere – dichiarano i giovani della Consulta – sia il luogo che per noi rappresenta un punto di riferimento, un paradiso naturale di straordinaria bellezza dove rifugiarsi dalla canicola estiva sia l’occasione di creare un momento di aggregazione che accresca la consapevolezza e il senso di responsabilità, individuale e collettiva, verso le tematiche ambientali, oltre naturalmente a trascorrere una giornata di divertimento e spensieratezza all’insegna della musica che sarà una delle protagoniste di questa giornata”.

Nel ricco programma della manifestazione, che si propone come una Woodstock green che invita tutti a valorizzare il senso del noi, dello stare insieme a contatto con la natura, sono previste tante iniziative di genere diverso. “Proponiamo un’attività ogni ora – spiegano – dai dibattiti e dalle escursioni alle sessioni di yoga e massaggi, dai laboratori artigianali anche per i più piccoli alle attività per il riconoscimento di piante ed erbe spontanee, dalle dimostrazioni dei saperi artigianali al carosello musicale che si protrarrà con il djset fino a tarda notte”.

“Un ringraziamento al Comune di Greve in Chianti – concludono – che sostiene economicamente l’evento ed in particolare all’assessore Ilary Scarpelli che ha permesso la nascita di questa nostra realtà, affiancando noi giovani senza intaccare l’autonomia di pensiero, lasciandoci liberi di creare, scegliere, proporre idee, di concepire l’esperienza di cittadinanza attiva che questa bellissima esperienza ci offre attraverso la Consulta dei Giovani di Greve in Chianti”.

L’organizzazione si è avvalsa della collaborazione della Cooperativa sociale onlus La Stadera. L’ingresso è gratuito dalle 12 alle 2 del mattino.

Tutto il programma nel dettaglio è disponibile on-line e sugli strumenti social del comune di Greve in Chianti e della Consulta dei Giovani Chianti senza limiti.