Ricerca europea, Unifi intercetta quasi 50 milioni di fondi: il bilancio accademico e la missione istituzionale a Bruxelles

FIRENZE – L’università degli Studi di Firenze consolida il proprio posizionamento strategico all’interno dell’architettura accademica continentale. I recenti aggiornamenti forniti dalla Commissione Europea certificano l’impatto dell’ateneo nell’ambito di Horizon Europe, il piano programmatico dell’Unione per il settennio 2021-2027 dedicato allo sviluppo scientifico e all’innovazione.

I dati sui finanziamenti e il posizionamento internazionale

Le metriche ufficiali delineano un quadro di forte competitività per l’istituzione fiorentina, che ha garantito la propria presenza all’interno di 129 progetti complessivi, assumendo il ruolo di ente coordinatore in 38 di questi. Tale attività ha generato un afflusso di risorse europee pari a oltre 49,3 milioni di euro. Numeri che permettono a Unifi di posizionarsi al decimo posto su scala nazionale e al settantunesimo nel ranking generale europeo delle istituzioni coinvolte.

Il successo dell’Ateneo si declina anche attraverso l’accesso ai fondi di eccellenza. Sul fronte dello European Research Council (Erc), l’organismo dedicato alla ricerca di frontiera, Firenze figura in 14 progetti (con 9 coordinamenti diretti, un dato che vale il quindicesimo posto in Italia). Risultati analoghi emergono dalle Marie Skłodowska-Curie Actions (Msca), strutturate per incentivare la mobilità internazionale e la formazione dei ricercatori: in questo perimetro l’Università partecipa a 44 iniziative, coordinandone 19 e attestandosi all’undicesima posizione a livello nazionale.

La diplomazia accademica e la missione a Bruxelles

Questa solidità progettuale ha permesso all’Ateneo di proporsi come attore primario nella definizione delle future agende comunitarie. A fine febbraio, una delegazione composta dalla prorettrice alla ricerca Debora Berti e dal prorettore al trasferimento tecnologico Marco Pierini ha preso parte a una complessa missione istituzionale nella capitale belga.

La trasferta è stata orchestrata da Tour4Eu, l’associazione che raggruppa la Regione Toscana e i sette atenei del territorio (erano presenti infatti anche l’Università di Pisa, l’Università di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, la Scuola IMT Alti Studi Lucca e la Scuola Superiore Sant’Anna). L’obiettivo del vertice è stato duplice: avviare un confronto con le Agenzie esecutive, la Commissione e il Parlamento europeo sul nascente European Competitiveness Fund e gettare le basi per il prossimo Programma Quadro 2028–2034 (FP10).

Il confronto politico e il modello sanitario

I tavoli di lavoro si sono aperti il 23 febbraio presso l’Europarlamento, su invito dell’onorevole Dario Nardella e alla presenza degli eurodeputati Sandro Ruotolo, Elena Donazzan e Benedetta Scuderi. In tale sede, il presidente di TOUR4EU, Robert Burmanjer, ha illustrato il peso specifico dell’intero ecosistema accademico toscano, capace di attrarre da Horizon Europe un volume complessivo di 173 milioni di euro attraverso l’approvazione di quasi 400 dossier. Il dibattito si è focalizzato sulla necessità di semplificare le procedure amministrative e di potenziare l’attrazione dei talenti.

L’agenda istituzionale – che in alcune fasi ha registrato la partecipazione diretta del governatore toscano Eugenio Giani e dell’assessora alle Università Cristina Manetti – è proseguita il 25 febbraio al Comitato europeo delle Regioni con un focus specifico sulla salute, analizzando il sistema sanitario regionale come paradigma di eccellenza e catalizzatore di investimenti. La missione si è infine conclusa il 26 febbraio con un incontro di networking dedicato alla comunità degli Alumnae e Alumni toscani operanti a Bruxelles, supportato dai distaccamenti delle associazioni Cesare Alfieri ed ex-allievi Sant’Anna, evento sigillato dall’intervento formale del Console Generale d’Italia, Francesco Varriale.