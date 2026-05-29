Firenze, inaugura il nuovo ponte fra Bellariva e il parco dell’Anconella

FIRENZE – Aprirà al transito domani (30 maggio) il nuovo ponte che collega Bellariva al Parco dell’Anconella. L’opera, realizzata nell’ambito del progetto della linea tranviaria per Bagno a Ripoli, sarà intitolata alle sorelline Nencioni come deciso dalle fiorentine e dai fiorentini che hanno risposto al sondaggio lanciato dalla sindaca Sara Funaro.

L’appuntamento è alle 11,30 sul lato di via di Villamagna. Oltre alla sindaca Funaro saranno presenti tra gli altri il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio, l’assessora alla toponomastica Caterina Biti, l’assessore regionale alle Infrastrutture Filippo Boni, i familiari delle piccole Nadia e Caterina Nencioni e l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, i presidenti dei Quartieri 2 Michele Pierguidi e 3 Serena Perini, rappresentanti delle ditte che realizzano l’opera e della scuola Nencioni.

È prevista una passeggiata sul ponte, ancora chiuso al traffico, fino alla sponda di Bellariva dove sarà scoperta la targa di intitolazione del ponte a Caterina e Nadia Nencioni.

A seguire il ponte sarà aperto al transito. Come annunciato al momento del varo lo scorso 27 febbraio, in questa prima fase l’apertura riguarda due corsie su tre (una per senso di marcia) e uno dei due percorsi pedo ciclabile (lato Viadotto Marco Polo). Questo per il completamento di ulteriori lavorazioni relative in particolare al rivestimento che saranno effettuate con una struttura tecnica denominata by bridge montata sull’impalcato. Questi lavori saranno eseguiti inizialmente lato Ponte da Verrazzano per poi spostarsi sull’altro lato.

Contestualmente all’apertura al transito del ponte sarà ripristinato il doppio senso di marcia in via Lapo Da Castiglionchio (tra via di Villamagna e via Niccolò da Uzzano), verrà istituito il senso unico in via Minghetti da via Sonnino in direzione del lungarno e attivati i nuovi impianti semaforici.