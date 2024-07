Liceo Agnoletti, verso il via libera alle aule temporanee per la succursale a Campi Bisenzio

Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Verso il via libera alla richiesta della Metrocittà per la realizzazione a Sesto di aule temporanee per la succursale di Campi del liceo Agnoletti, la cui sede sarà oggetto di importanti lavori di adeguamento sismico nei prossimi mesi.

L’atto è stato presentato ieri (23 luglio) in seconda commissione consiliare e sarà formalmente discusso e votato nel corso del Consiglio comunale di martedì (30 luglio).

“Abbiamo preso atto della richiesta proveniente dalla Città Metropolitana che ha individuato in queste strutture temporanee da realizzarsi sul nostro territorio la soluzione più idonea per ospitare la succursale di Campi Bisenzio – afferma l’assessora all’istruzione Sara Martini – Per quanto di nostra competenza abbiamo messo in campo il massimo dell’impegno e della disponibilità per arrivare a concludere tutti i necessari passaggi amministrativi nel giro di poche settimane. È doveroso, quindi, rivolgere un ringraziamento ai nostri uffici e ai tecnici coinvolti per la tempestività con cui hanno operato”.

“Lo spostamento a Sesto all’interno di strutture prefabbricate è una soluzione necessaria per garantire il diritto allo studio ad alunne e alunni, ma evidentemente non è quella ottimale e dovrà essere necessariamente limitata al più breve tempo possibile – prosegue l’assessora. Auspichiamo che la Città Metropolitana rafforzi l’investimento sull’edilizia scolastica superiore, lavorando insieme a scuole e territori per un piano di interventi condiviso, capace di rispondere alle esigenze didattiche e di offrire ambienti funzionali e sostenibili. Rinnoviamo quindi l’invito a riprendere il progetto originario del nuovo Liceo Agnoletti che prevede la realizzazione di un piano aggiuntivo e nuovi spazi a disposizione della comunità scolastica”.