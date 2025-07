Pisa introduce la nuova linea 23: trasporto pubblico più accessibile e centro storico più vivibile

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dal 28 luglio 2025 entrerà ufficialmente in servizio la nuova Linea 23 di Autolinee Toscane, un collegamento circolare che partirà dalla stazione ferroviaria di Pisa, arriverà fino a via Santa Maria e tornerà al punto di partenza. La misura, approvata martedì 8 luglio dalla Giunta comunale, fa parte di una strategia più ampia per ridurre il traffico veicolare nel centro città e promuovere l’uso del trasporto pubblico.

Un minibus per il cuore della città

L’assessore alla Mobilità, Massimo Dringoli, ha sottolineato che la nuova linea è stata pensata per alleggerire il flusso automobilistico nel centro storico, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata: “Dalla fine di luglio, un nuovo minibus entrerà in funzione, pensato per il quartiere di Santa Maria. Questo veicolo agile sarà in grado di percorrere facilmente le strade più strette, creando un collegamento diretto tra il centro e la stazione“.

La scelta del minibus non è casuale: le sue dimensioni ridotte lo rendono perfetto per il tessuto urbano delicato del centro, soprattutto in una zona come via Santa Maria, adiacente alla Torre Pendente e frequentata da turisti, ma anche abitata da numerosi residenti. L’obiettivo è decongestionare il traffico privato, semplificare gli spostamenti quotidiani e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e della vivibilità complessiva dell’area.

Un investimento concreto per la mobilità sostenibile

Il progetto sarà realizzato con un investimento di 56.964,83 euro, interamente coperto dal bilancio del Comune di Pisa. La Linea 23 percorrerà circa 14700 chilometri all’anno, andando a potenziare in modo significativo l’offerta del trasporto pubblico urbano.

Questa scelta dimostra la ferma volontà dell’amministrazione di puntare su una mobilità più sostenibile e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze sia dei cittadini che dei visitatori, in un’ottica di riqualificazione urbana e riduzione dell’impatto ambientale.

Tre nuove fermate

Per garantire un servizio più accessibile e capillare, saranno attivate tre nuove fermate nei punti strategici del percorso: via Roma n.30, via Roma n.57 e via Santa Maria n.77. Queste fermate, pensate per coprire le aree più frequentate e per servire al meglio i residenti e i turisti, renderanno la Linea 23 una scelta pratica, comoda e conveniente per gli spostamenti quotidiani all’interno del quartiere di Santa Maria.