Bottegone si rinnova: partiti i lavori per il nuovo padiglione sportivo al Martin Luther King

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – A Bottegone prende forma un nuovo tassello della riqualificazione urbana, con l’avvio dei lavori per la costruzione di un moderno padiglione sportivo polivalente all’interno del complesso scolastico Martin Luther King, in via Fernando Santi. L’intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di potenziare l’offerta sportiva della scuola e allo stesso tempo offrire nuovi spazi alle associazioni locali per attività pomeridiane ed extrascolastiche.

Un progetto strategico per sport e territorio

Il padiglione rientra nell’ambito del più ampio programma di rigenerazione Bottegone. Un nuovo centro, ed è sostenuto da un investimento complessivo di 4.350.000 euro, finanziato attraverso il bando per la riqualificazione delle periferie promosso dal Ministero degli Interni. Si tratta di un intervento che si inserisce nella visione “Dalla città lineare alla Smart Social City”, con l’intento di ridisegnare il volto del quartiere rendendolo più inclusivo, funzionale e connesso alle esigenze dei cittadini.

Il nuovo impianto avrà una superficie di circa 50×36 metri e sarà progettato per ospitare diverse discipline, come futsal, pallacanestro e pallavolo. Sarà dotato di attrezzature sportive moderne e tribune per 112 spettatori, così da diventare un punto di riferimento sia per le attività scolastiche che per eventi aperti alla cittadinanza.

I lavori, affidati alla ditta Seclar Srl di Napoli tramite gara pubblica, avranno una durata stimata di circa 18 mesi.

Focus su sostenibilità e tecnologie verdi

Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica, in linea con le normative europee e con l’impegno del Comune verso uno sviluppo più green. Il padiglione sarà costruito in legno lamellare, materiale sostenibile e ad alte prestazioni isolanti. Sarà inoltre dotato di pannelli fotovoltaici sul tetto e di riscaldamento a pavimento, per garantire comfort termico e bassi consumi.

Accanto al campo, saranno realizzati spogliatoi moderni per utenti e istruttori, servizi igienici per il pubblico, un’infermeria e spazi di supporto gestionale, in un’ottica di funzionalità e accessibilità.

Un quartiere che cambia volto: la rigenerazione continua

Il nuovo padiglione sportivo rappresenta solo uno dei tanti interventi che rientrano nel progetto di rigenerazione urbana di Bottegone, finanziato con 18 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui si aggiungono oltre 9 milioni stanziati dal Comune di Pistoia.

Tra gli interventi già realizzati figurano la riqualificazione dell’edilizia popolare, i lavori sulla viabilità di via Fiorentina (con nuovi marciapiedi e asfalto), e la recente inaugurazione del centro “Civico569”, spazio multifunzionale pensato per i giovani tra i 15 e i 29 anni, ma aperto a tutta la comunità.

Importanti trasformazioni hanno interessato anche gli spazi pubblici, con la ristrutturazione della piazza del Mercato in via Attilio D’Angela e la creazione di una nuova area d’incontro vicino alla chiesa di San Michele Arcangelo. Entrambe le aree offrono ora nuove opportunità di socializzazione grazie ad arredi urbani, illuminazione e spazi accessibili.

Nuove strutture educative e aree verdi per tutti

Tra i progetti più rilevanti in corso, c’è la costruzione del nuovo spazio educativo 0-6, che andrà a sostituire l’ex asilo nido Aquilone, ormai superato. La nuova struttura sarà completamente in legno massello, garantendo elevato isolamento termico e acustico, in un’ottica di sostenibilità e benessere.

Infine, proseguono gli interventi per la realizzazione di cinque nuovi parchi urbani, che arricchiranno Bottegone con aree giochi, percorsi ciclopedonali, playground, zone fitness, orti urbani e spazi per cani. Tra questi, rientra anche la valorizzazione dell’area ex Giusti, oggi in fase conclusiva.

Con questi interventi, Bottegone si trasforma in un quartiere moderno, inclusivo e orientato al benessere collettivo, dove istruzione, sport, ambiente e socialità si fondono in una nuova visione urbana al servizio dei cittadini.