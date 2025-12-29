Il Dna artigiano si risveglia: dopo l’addio di Mori, Bilenchi raccoglie il testimone in centro a Tavarnelle

Getting your Trinity Audio player ready...

TAVARNELLE – In un mondo che corre veloce, c’è chi sceglie di prendersi cura di ogni secondo. A Tavarnelle torna a battere il cuore della meccanica di precisione. In via Roma, l’antica Strada Regia Romana, ha aperto i battenti una nuova bottega che profuma di storia e pazienza.

L’arte dell’orologiaio sembrava destinata all’oblio, schiacciata dal digitale. Invece, nel borgo chiantigiano, questa professione ritrova la sua casa. Il protagonista è Mario Bilenchi, artigiano specializzato nel restauro di pezzi pregiati. Il suo atelier non è un semplice negozio, ma un laboratorio di ingegneria emotiva. Qui si riparano pendole e orologi da tavolo dei secoli XVII, XVIII e XIX. Bilenchi raccoglie un testimone importante: quello di Alessandro Mori, l’ultimo storico orologiaio del paese, andato in pensione da qualche anno.

Questa apertura riannoda i fili di una tradizione locale gloriosa. Tra il Settecento e l’Ottocento, Tavarnelle era la culla della famiglia Pistelli. Capostipiti come Lorenzo, Vincenzo e Ignazio resero il borgo famoso per la costruzione di orologi da torre e da tasca. Era un’epoca in cui il paese pulsava di vita artigiana, tra fabbri e barrocciai. Oggi, quel DNA manifatturiero si risveglia. La nuova attività si inserisce in questo solco, unendo la manualità di un tempo alle tecniche moderne.

All’inaugurazione era presente il sindaco David Baroncelli, visibilmente soddisfatto per il recupero di una professionalità a rischio estinzione. “Siamo felici che questa professione possa conoscere un nuovo slancio”, ha commentato il primo cittadino. Per Baroncelli, il lavoro di Bilenchi va oltre la tecnica: “Ogni orologio o pendola che torna in vita è un mosaico di ricordi che risorge. È un modo per rafforzare un percorso di sviluppo longevo, nato dalla meccanica del cuore delle nostre famiglie storiche”.