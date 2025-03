Riqualificazione San Salvi a Firenze: studentato, housing sociale e istituto scolastico

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Riqualificazione complesso San Salvi a Firenze: studentato, housing sociale e istituto scolastico. Progetto da 17 milioni.

Nello spazio dell’ex ospedale psichiatrico sorgeranno uno studentato universitario da trenta posti e dodici alloggi di housing sociale per chi per reddito non riesce non trova un affitto a prezzo di mercato ma non rientra nei tetti previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Spazi per la didattica e la cultura, sale studio e una biblioteca aperta al pubblico. Saranno anche completati gli investimenti sulla palestra da duecento posti di via del Mezzetta e sulla nuova fattoria dei ragazzi. Sarà realizzato anche un nuovo istituto scolastico da ventiquattro aule, mentre l’Asl proseguirà la riqualificazione di ulteriori due palazzine (la 28 e 17) dove ospitare uffici e servizi, come la farmaceutica territoriale.

Protocollo tra Asl Toscana Centro e Comune di Firenze, che si scambiano alcuni edifici, e grazie a più di diciassette milioni di euro (otto dalla Regione, con il fondo europeo Fesr) che saranno investiti sugli immobili oggetto di permuta, sulla palestra e la nuova scuola.

I progetti che riguardano l’intera operazione sono stati illustrati dalla sindaca di Firenze e della città metropolitana Sara Funaro, dal presidente della Toscana Eugenio Giani e dal direttore generale Asl Toscana centro Valerio Mari. Presenti anche la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, gli assessori Benedetta Albanese, Caterina Biti, Dario Danti, Nicola Paulesu e il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

Sindaca Sara Funaro: “Abbiamo lavorato in stretto accordo con Regione Toscana e Azienda sanitaria per arrivare a definire una serie di progetti in un’area molto importante della città dove già uno sviluppo c’è stato e dove vogliamo continuare a investire sempre di più. Andiamo avanti con i progetti relativi allo studentato e al social housing. Oltre a questo, c’è uno sviluppo importante di tutta l’area, stiamo lavorando per una nuova fattoria dei ragazzi, una nuova scuola verrà realizzata, una nuova palestra servirà la mattina gli istituti scolastici e il pomeriggio famiglie e ragazzi, ci saranno spazi culturali destinati alla Art Brut che è una parte cruciale della storia di San Salvi. Sono tutti tasselli e punti fermi fondamentali per ribadire la centralità di quest’area per l’amministrazione. Il lavoro sulla riqualificazione di San Salvi sta andando avanti, con una grande sinergia tra Regione, Asl e Comune, tenendo assieme funzioni sanitarie da una parte e funzioni sociali, sportive, culturali, rivolte alla cittadinanza dall’altra, per fare in modo che questa parte di città sia sempre di più fruibile e vivibile dalla comunità”.

“Un accordo che diventa anche un metodo: un lavoro di squadra e una regia condivisa, che proseguirà anche in futuro per le palazzine che ancora attendono una destinazione defitiva” sottolinea Eugenio Giani.

“Questo accordo e questo metodo diventa un esempio anche a livello nazionale. Veder convivere in questo spazio uffici, funzioni di formazione e di didattica in collaborazione con le scuole, funzioni sportive, funzioni sociali e funzioni di interesse comunale dà la misura della sinergia con cui istituzioni diverse concorrono alla rivalitizzazione di un pezzo importante di città e alla rigenerazione di un quartiere, con un disegno condiviso”.

Mari: “Rinnoviamo una collaborazione già consolidata con il Comune di Firenze. Questo protocollo e la permuta degli edifici accelereranno la riqualificazione dell’area, ma contestualmente ci permette anche di regolare la gestione di alcuni spazi che già noi utilizziamo agli ex macelli”.

L’operazione prevede la cessione in uso per oltre novant’anni al Comune di Firenze degli edifici 34,35 e 36 da parte dell’Asl, che in cambio riceverà i locali agli ex macelli di viale Corsica e già in uso per la veterinaria. I padiglioni 33,34 e 35, ampi oltre mille e novecento metri quadri, saranno riqualificati da parte dell’amministrazione comunale. Cngei, associazione scout laica fondata in Italia nel 1912 e che una delle sue sedi nella colonica dove nascerà la nuova fattoria dei ragazzi, definirà con il Comune l’ingresso presso l’edificio ex Publiacqua in via Gabriele D’Annunzio. Gli edifici continueranno ad ospitare anche le funzioni che già accolgono.

Anche la palazzina 37 sarà oggetto da parte del Comune di un completo intervento di ristrutturazione, con lo spostamento del centro espressivo ‘La Tinaia’ e la creazione, in parte dello spazio, di un centro espositivo del Comune per opere della cosidetta ‘art brut’. E’ previsto il mantenimento e restauro del murale, realizzato nel 1978 dai ragazzi della brigata Boschi in collaborazione con i pazienti. Saranno riqualificate anche le aree esterne. L’investimento sulle quattro palazzine è di dieci milioni, due del Comune ed otto sui fondi Fesr della Regione. Altri quattro milioni e 100 mila euro serviranno per il nuovi istituto scolastico, i cui lavori dovrebbero essere completati entro dicembre 2025. Ai margini dell’area oltre tre milioni sono stati investiti sulla palestra (400 mila euro ce l’ha messi la Regione, con i fondi Fsc): servirà per la scuola ma sarà aperta anche all’esterno. La colonica dove troverà posto la nuova fattoria dei ragazzi sarà ristrutturata grazie anche ad un finanziamento della Fondazione CR Firenze.