Cinque assessori per la nuova giunta di San Casciano in Val di Pesa

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA – Nominata lo scorso venerdì (5 luglio) la nuova giunta comunale dal sindaco Roberto Ciappi. Il primo cittadino è stato eletto nelle amministrative dello scorso 8 e 9 giugno con il 71,9 per cento dei voti, uno dei dati più alti registrati nella storia della sfera politico-istituzionale locale.

La squadra è composta da 5 assessori, 2 donne e 3 uomini: Martina Frosali, alla quale è stato conferito anche il ruolo di vicesindaca, Niccolò Landi, Sara Albiani, Duccio Becattini e Francesco Volpe. Giovani e adulti, con esperienza nel settore del volontariato e attivi nel mondo dell’associazionismo.

Martina Frosali gestirà i settori opere e lavori pubblici, partecipazione e collegamento con le frazioni, viabilità e polizia municipale, gestione economiche, finanziarie, del bilancio e tributi. Niccolò Landi ha assunto le deleghe al governo del territorio, urbanistica ed edilizia, ambiente, beni comuni e transizione ecologica, politiche venatorie e per la pesca, affari generali e patrimonio e partecipate. Sara Albiani ha ricoperto l’assessorato alle politiche per lo sviluppo culturale, valorizzazione delle risorse artistiche, paesaggistiche, storiche e culturali, ai rapporti con il personale e la programmazione, alla mobilità e al trasporto pubblico. A Duccio Becattini, il più giovane tra i componenti della nuova squadra, sono state assegnate le politiche educative e sociali, contro la povertà e la solitudine, lotta al disagio e inclusione, politiche abitative. Francesco Volpe è assessore allo sviluppo economico, politiche agricole, innovazione tecnologica, comunicazione pubblica e trasparenza dell’ente, decoro urbano, legalità, cittadinanza attiva, cooperazione, relazioni internazionali e gemellaggi, rapporti con il Consiglio comunale. Il sindaco tiene per sé le deleghe alle politiche dell’unione del Chianti fiorentino, al turismo, alle politiche di genere, alle politiche per la formazione e il lavoro, alla protezione civile.

“Sono molto soddisfatto della scelta che ho fatto, frutto di una riflessione accurata – commenta il sindaco – sono persone capaci e motivate, che sanno lavorare in squadra, sono caratterizzate da competenza e da uno spirito civico particolarmente spiccato, il loro mettersi al servizio della collettività è il naturale proseguimento di un percorso coltivato a lungo nella sfera sociale e nella dimensione del volontariato. Sono certo che sapremo affrontare le tante sfide che ci attendono con l’impegno, la dedizione e la predisposizione alla cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione e del coinvolgimento, che crescono ed emergono in ognuno di loro”.

Il sindaco Ciappi ha nominato inoltre 3 consigliere comunali delegando loro specifiche materie. Ad Alessandra Gherardelli, che riveste la carica di presidente del Consiglio comunale, è stata conferita la delega alle politiche per la memoria, cerimoniale, sport e sani stili di vita; Giulia Belloni ha il compito di occuparsi di promozione del territorio, associazionismo ed eventi, mentre a Martina Ricci è stato delegato il coordinamento delle politiche giovanili.

“Uno sguardo innovativo rivolto al futuro – conclude il primo cittadino – che ci porterà lontano perché lavoreremo insieme, uniti, tenendo sempre presenti i preziosi insegnamenti trasmessi dal caro Massimiliano Pescini, nostra stella polare in questo nuovo cammino che condivideremo con l’obiettivo di interpretare al meglio il programma elettorale e rendere alla nostra comunità un impegno e un servizio di qualità, ci auguriamo all’altezza del consenso ricevuto”.