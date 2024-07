Disagi per la circolazione dei treni ad agosto per i lavori da Pontassieve a Figline Incisa

FIGLINE E INCISA VALDARNO – Possibili disagi per la circolazione dei treni d’estate nel Valdarno fiorentino, in Valdisievi e nell’Aretino.

C’era anche l’assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Figline e Incisa Valdarno,, alla riunione di giovedì pomeriggio convocata dallaconper presentare gli interventi sullain programma nel mese di agosto.

“Si tratta di lavori – commenta l’assessore Gabbrielli – che si svolgeranno dal 5 al 19 agosto e avranno delle ripercussioni anche sul nostro territorio, in particolare nelle stazioni di Incisa e Figline. Per interventi a cura di Trenitalia ed RFI, infatti, sarà necessario interrompere la circolazione sulla linea lenta da Pontassieve, prevedendo dei servizi sostitutivi da e per Firenze. Ho chiesto, quindi, che ci vengano urgentemente forniti gli orari e i numeri dei treni coinvolti, in modo da garantire comunque una copertura completa del servizio ai pendolari che usano questo mezzo di trasporto e comunicare loro tempestivamente cosa e come cambierà“.