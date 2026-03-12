Paura per l’incendio in un parcheggio multipiano a Firenze

FIRENZE – Paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Alberti a Firenze, dove un violento incendio è divampato all’interno della struttura del parcheggio pubblico. L’allarme è scattato intorno alle 18, mobilitando immediatamente i vigili del fuoco del comando centrale di Firenze, intervenuti con diversi mezzi per circoscrivere le fiamme al secondo piano dell’edificio.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il rogo è partito da una singola autovettura e si è propagato rapidamente a causa dell’intenso calore. Per irraggiamento, l’incendio ha completamente avvolto una seconda vettura parcheggiata nelle immediate vicinanze, mentre altri tre veicoli hanno riportato danni significativi alla carrozzeria e alle componenti plastiche a causa delle temperature elevate raggiunte nel locale.

Fortunatamente, l’incendio non ha provocato danni alle persone. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per completare le operazioni di raffreddamento e la successiva bonifica dell’area, evitando che il fumo denso invadesse ulteriormente i piani della struttura.

Pesanti invece i danni alle infrastrutture del parcheggio: il calore ha compromesso seriamente l’impianto elettrico del secondo piano, rendendo necessari interventi di ripristino tecnico. Restano da accertare le cause che hanno innescato la scintilla iniziale dal primo veicolo.