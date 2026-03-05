9.9 C
Un ferito e caos per il traffico per il tamponamento di un furgone a un tir in A1

L'incidente in direzione sud all'altezza di Impruneta. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno liberato il conducente dal mezzo

CronacaPrimo Piano
Un ferito e caos per il traffico per il tamponamento di un furgone a un tir in A1 (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

IMPRUNETA – Furgone tampona un mezzo pesante in A1, all’altezza di Impruneta, in direzione sud prima dell’uscita di Firenze Sud, difficoltà per il traffico. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, con una squadra, un polisoccorso e l’autogru. I vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoie per liberare il conducente del furgone rimasto incastrato nell’abitacolo di guida. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario.

Sul posto polizia stradale e personale di autostrade per la gestione della viabilità. È stata disposta la circolazione sulla sola corsia di sorpasso e questo ha creato disagi e chilometri di code. 

