Un ferito e caos per il traffico per il tamponamento di un furgone a un tir in A1

IMPRUNETA – Furgone tampona un mezzo pesante in A1, all’altezza di Impruneta, in direzione sud prima dell’uscita di Firenze Sud, difficoltà per il traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, con una squadra, un polisoccorso e l’autogru. I vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoie per liberare il conducente del furgone rimasto incastrato nell’abitacolo di guida. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario.

Sul posto polizia stradale e personale di autostrade per la gestione della viabilità. È stata disposta la circolazione sulla sola corsia di sorpasso e questo ha creato disagi e chilometri di code.