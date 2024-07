Getting your Trinity Audio player ready...

Fabbri batte Crouser a Londra: “Ho dimostrato di essere un campione”

Leo Fabbri batte Crouser a Londra, il campione di Bagno a Ripoli trionfa in Diamond League sabato 20 luglio gettando il peso a 22.52. Per il recordman italiano con 22.95 è l’undicesima vittoria consecutiva 2024, tutte vittorie over 22 metri

Battendo per la prima volta il campione del mondo, olimpico e recordman mondiale Ryan Crouser, 22.37. Per poi correre ad abbracciare il suo allenatore Paolo Dal Soglio.

Una grandissima vittoria davanti a 60mila spettatori.

Dopo il vicecampione del mondo di Budapest e campione europeo 2024 Leonardo Fabbri e Ryan Crouser, terzo Payton Otterdahl con 22.13. Quarto il leader stagionale nonché bronzo mondiale di Budapest 2023 Joe Kovacs con 22.03

Fabbri ai microfoni di Rai Sport: “Ho dimostrato a me stesso di essere un campione perché stavo lanciando malissimo. L’ultimo allenamento a Schio è stato il peggiore di questi mesi. I primi quattro lanci sono stati peggio dell’ultimo allenamento. Ho visto Crouser a 22.30. Ho tirato fuori gli attributi, 22.52 lanciando malissimo. Andiamo a Parigi nelle migliori condizioni possibili. Oggi con gli americani ci siamo affrontati. Ho fatto vedere chi è Leonardo Fabbri”.

Grande gara anteprima della gara olimpica di scena tra due settimane a Parigi con i più forti pesisti in circolazione. Con i primi atleti quattro sopra i 22 metri.

Il 22.52 arriva al quinto lancio di Leo Fabbri, dopo quattro turni meno esaltanti rispetto agli standard attuali, correndo il rischio di non partecipare alla Final 3, visto che in quel momento il 21.62 del terzo turno lo relegava fuori dalle prime tre posizioni, al quarto posto (anche un 21.18 e un 21.10).

E Leo, bronzo iridato indoor a Glasgow, reagisce con una spallata degna del suo lignaggio.

Con 22.52 supera i tre americani e si porta in testa alla gara, scalzando anche il 22.37 di Crouser, prima di oggi 13-0 nei confronti diretti.

L’ultimo lancio non sposta gli equilibri: vince l’azzurro toscano dell’Aeronautica.