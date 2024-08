Fiorentina-Monza, Palladino cerca prima vittoria contro ex squadra

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Monza, Palladino cerca la vittoria contro ex squadra.

Fiorentina-Monza al Franchi di Firenze domenica 1 settembre allo ore 18.30.

Partita valida per la terza giornata di serie A diretta da Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Berti e Mokhtar e dal quarto ufficiale Zufferli. Addetti al VAR saranno Gariglio e Di Bello.

Fiorentina con Raffaele Palladino in cerca della prima vittoria viola contro la sua ex squadra, il Monza che oggi ha in panchina Alessandro Nesta.

Fiorentina reduce da due pareggi in campionato e dunque a quota due punti in classifica.

Un punto in classifica per il Monza di Nesta, quello conquistato al Castellani di Empoli alla prima di campionato.

Fiorentina reduce dalla sfida di Uefa Conference League vinta ai rigori in Ungheria giovedì sera con Puskas Akademia.

Alessandro Nesta: “E’ chiara la sfida tra me e Palladino perché è stato un allenatore importante a Monza. Sia noi che la Fiorentina non siamo al top, stiamo avendo diversi problemi e dobbiamo ancora trovare la quadra. La partita in Conference League ha senz’altro stancato i viola, ma ogni partita è a sé, e a Firenze dobbiamo cominciare a fare punti. Loro hanno preso tanti giocatori di livello e hanno ambizioni molto importanti”

L’incontro di calcio in programma Fiorentina e Monza “è stato oggetto di esame nel corso di Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, all’esito dei quali, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede, dalle ore 15 del 1 settembre “fino a cessate esigenze” il divieto della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita all’esterno dello stadio Franchi, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta;

Divieto della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro sopra descritto”.