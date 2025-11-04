15.1 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ore decisive per il futuro di Pioli alla Fiorentina: un poker di nomi per sostituirlo

La società si aspettava dimissioni che non sono arrivate e ora si cerca di capire come muoversi: sul taccuino Vanoli, Palladino, Mancini e Galloppa

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto da video Acf Fiorentina)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ore di alta tensione in casa Fiorentina dopo la sconfitta al Franchi contro il Lecce, la sesta in campionato, che potrebbe segnare la fine dell’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina viola.

Il tecnico emiliano, sempre più vicino all’addio, si trova in ritiro al Viola Park insieme alla squadra e alla dirigenza. Da domenica sera sono in corso continui confronti interni per valutare la situazione e definire i possibili scenari, anche dal punto di vista contrattuale: Pioli ha infatti un accordo in essere per altri tre anni, a circa tre milioni di euro a stagione, e la società sta ragionando sulla formula più adatta per un’eventuale separazione.

Per la successione circolano con insistenza i nomi di Paolo Vanoli, attualmente accostato anche al Genoa, che però dovrebbe virare su De Rossi, e di Raffaele Palladino, che rappresenterebbe un ritorno dopo la positiva esperienza dello scorso anno. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma entrambe le piste restano aperte. Circola anche il nome dell’ex ct della nazionale Roberto Mancini: sarebbe un ritorno. La Fiorentina fu la sua prima panchina in serie A.

Nel frattempo la Fiorentina si prepara alla trasferta di Conference League in Germania contro il Mainz, in programma giovedì. In caso di esonero immediato, la guida tecnica potrebbe essere affidata ad interim all’allenatore della Primavera, Daniele Galloppa, in attesa della scelta del nuovo allenatore.

L’aria a Firenze è dunque rovente: la società riflette, anche perché si attendeva le dimissioni del tecnico che non sono arrivate, i tifosi chiedono una scossa e il futuro di Pioli sembra ormai appeso a un filo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.1 ° C
17.4 °
13.4 °
69 %
0.9kmh
0 %
Mar
18 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
14 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1424)ultimora (1315)sport (65)demografica (32)Serie A (13)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati