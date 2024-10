Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rari Nantes Florentia è campionessa d’Italia di pallanuoto paralimpica. La squadra fiorentina guidata da Laura Perego batte il Lions Club Napoli in una finale al cardiopalma chiusa ai rigori per 14 a 13, difendendo il titolo di regina di Coppa Italia paralimpica per il quarto anno consecutivo.

Un poker tutto cuore e grinta difeso fino all’ultimo tiro dai 5 metri, dopo 4 tempi alla pari con i partenopei campioni d’Italia, padroni di casa, terminato 10 a 10. La finalissima che manda in archivio la Final Four di Coppa Italia 2024, apre già la sfida per il prossimo appuntamento ufficiale tra le 2 squadre che se la vedranno nuovamente nella finale di Super Coppa Italiana, in data e luogo da definire.

Per la Florentia al suo sesto titolo nazionale, un trionfo che consolida il suo palmares Finp: 1 scudetto, 4 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana

Rari Nantes Florentia: Federico mazzinghi, Niccolò Di Gangi, Federico Fattori, Riccardo Rossi, Elio Jr Filidei, Andrea Capalbo, Simone Ciulli, Alessio Signorini, Federica Aquino. All. Laura Perego, Vice all. Allegra Lapi.