Calcio: l’arbitra Ferrieri Caputi convocata per gli Europei femminili 2025

L’arbitra livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, salita alla ribalta delle cronache e delle pagine di storia del ‘pallone di casa nostra’ avendo avuto l’onere e onore di essere il primo fischietto al femminile a dirigere una partita di serie A di calcio maschile già nell’ottobre 2022 (Sassuolo – Salernitana) è stata ufficialmente convocata dall’UEFA per dirigere le gare del prossimo Campionato Europeo femminile, che si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025. Insieme a lei, tra le prescelte figura anche un’altra italiana, Silvia Gasperotti. La notizia è stata resa nota dalla stessa UEFA, che ha pubblicato l’elenco delle 12 direttrici di gara selezionate per la prestigiosa competizione. La labronica, classe 1990, è divenuta internazionale già dall’estate 2019, esordendo in campo europeo il 30 agosto di quell’anno, nel match tra Scozia e Cipro, valevole per le qualificazioni al campionato europeo femminile di calcio 2022.

In vista del torneo, gli ufficiali di gara parteciperanno a un corso di preparazione che si terrà presso la sede dell’UEFA poco prima dell’inizio della competizione. Il responsabile degli arbitri UEFA, Roberto Rosetti, ha sottolineato come questa selezione testimoni la continua crescita delle migliori arbitre europee, evidenziando che tutte hanno superato i medesimi test di idoneità richiesti ai colleghi uomini per le competizioni d’élite.

Oltre a Ferrieri Caputi e Gasperotti, nella lista delle 12 arbitre scelte figurano nomi di spicco come Stéphanie Frappart (Francia) e Marta Huerta de Aza (Spagna), oltre a rappresentanti di Portogallo, Romania, Svizzera, Danimarca, Ungheria, Croazia e Svezia. A completare il gruppo, anche un arbitro brasiliano, Edina Alves Batista, convocata nell’ambito della collaborazione tra UEFA e Conmebol.

Con questa convocazione, Ferrieri Caputi conferma il proprio ruolo di spicco nell’arbitraggio internazionale, proseguendo il percorso che l’ha già vista protagonista in importanti competizioni europee e nazionali.