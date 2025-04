Rugby: sei talenti toscani nella Nazionale Italiana U18 per il Festival Sei Nazioni

Getting your Trinity Audio player ready...

Sei giovani talenti del rugby toscano si sono meritati la conferma nella Nazionale Italiana Under 18, che si appresta a disputare il prestigioso Festival Sei Nazioni di categoria. Tra i convocati spiccano quattro atleti classe 2007 dell’Unicusano Livorno: Alessandro Augusti (pilone), Edoardo D’Ammando (mediano di mischia), Jacopo De Rossi (tallonatore) e Leonardo Tosi (pilone). I quattro livornesi si sono messi in grande evidenza sabato scorso, contribuendo alla vittoria dell’Italia giovanile contro il Galles.

A completare la pattuglia toscana ci sono anche Giovanni Checcucci e Fabio Salvanti, entrambi in forza all’Unione Rugby Firenze, segno di un movimento regionale in forte crescita e sempre più capace di fornire talenti alle selezioni nazionali.

Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, il livornese Paolo Grassi, ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per il raduno di preparazione in vista del torneo, che si terrà a Vichy, in Francia, dal 10 al 18 aprile. Gli Azzurrini si ritroveranno a Biella venerdì 4 aprile, dove lavoreranno fino al 7 aprile prima di partire alla volta della Francia.

Il cammino dell’Italia nel Festival Sei Nazioni inizierà giovedì 10 aprile alle 11 con l’esordio contro la Georgia. Seguirà la sfida ai padroni di casa della Francia, in programma lunedì 14 aprile alle 13:15, mentre l’epilogo vedrà gli Azzurrini affrontare nuovamente il Galles venerdì 18 aprile alle 11.

Un’opportunità di grande prestigio per i sei talenti toscani, che avranno la possibilità di misurarsi con i migliori pari età del panorama europeo, confermando la qualità del vivaio regionale e il lavoro svolto dai club di appartenenza.