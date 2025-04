Longines Versilia Horse Show: il salto ostacoli internazionale arriva in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

Dal 9 all’11 maggio, il Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore ospiterà il Longines Versilia Horse Show, un nuovo concorso ippico internazionale di salto ostacoli di massimo livello (CSI4*). L’evento, ideato e organizzato da Italian Champions Tour in collaborazione con la FISE, Verona Fiere e Sport e Salute, gode del sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani, con Longines e Giorgio Armani in qualità di main partner e il patrocinio della Provincia di Lucca e del Comune di Camaiore.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Marco Di Paola, presidente FISE, ha definito il Longines Versilia Horse Show “un evento eccezionale e ambizioso”. Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo Sport, ha sottolineato l’importanza della manifestazione nel promuovere il benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva, oltre alle ricadute economiche positive che eventi di questa portata generano sul territorio. Valeria Panzironi, Direttrice strategie e sviluppo di Sport e Salute, ha evidenziato la sinergia tra pubblico e privato come elemento chiave per la realizzazione di iniziative di alto livello.

Guido Grimaldi, socio fondatore di Italian Champions Tour, ha ringraziato il Ministro Abodi per il supporto e ha definito l’evento “la realizzazione di un sogno, frutto di un’idea sviluppata insieme a Riccardo Boricchi, cuore di Italian Champions Tour”. A confermare l’importanza della manifestazione è anche il montepremi complessivo di 350 mila euro, che attirerà il meglio del salto ostacoli mondiale.

Armando Di Ruzza, responsabile Area B2C di VeronaFiere, ha evidenziato come il Longines Versilia Horse Show rappresenti un’opportunità di crescita per gli sport equestri in Italia. Entusiasta anche il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, che ha dichiarato: “Sarà un onore accogliere una manifestazione sportiva di tale prestigio nel nostro Parco BussolaDomani”.