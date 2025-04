L’Empoli tiene a battesimo la ‘spiegazione live’ del Var

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Arriva anche la seconda novità voluta dalla Lega Serie A nell’ottica dell’operazione ‘trasparenza arbitrale’ e con l’intento di migliorare feeling e comprensione, da parte dei pubblico e dei tifosi prima di tutto, di quelle dinamiche che stanno alla base della presa delle decisioni dei fischietti e della terna in generale. A partire dalla 30esima giornata di campionato, i maxischermi degli stadi hanno già mostrato le grafiche VarDict, già utilizzate in televisione, per informare gli spettatori su eventuali revisioni in corso.

Ma la vera svolta arriverà proprio tra poche ore, con le semifinali (prima, e la finale poi) di Coppa Italia 2024/2025: in occasione dello storico match per l’Empoli contro il Bologna, a caccia di un ulteriore salto da record dopo aver eliminato nel proprio cammino stagionale dopo big come Fiorentina prima e Juventus poi.

In occasione della gara del Castellani verrà infatti sperimentata la diffusione dell’audio dell’arbitro, permettendo ai tifosi, sia allo stadio che davanti alla TV, di ascoltare le spiegazioni delle decisioni prese dopo un’On-Field Review. L’implementazione sarà possibile grazie a una tecnologia sviluppata dal partner Hawk-Eye, già utilizzata per la Goal Line Technology. L’obiettivo, come dichiarato dall’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, è quello di garantire maggiore trasparenza e comprensibilità nelle decisioni arbitrali anche per gli stessi calciatori e allenatori.