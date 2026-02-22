Rari Nantes Florentia, il ko alla Nannini con Roma complica la corsa salvezza

Rari Nantes Florentia – Roma Vis Nova 10-15 (4-6, 4-2, 1-3, 1-4)

RN FLORENTIA: G. Bianchi, G. Chemeri 1, J. Rouwenhorst, C. Di Fulvio 4, T. De Mey, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti 3, S. Sordini, M. Pellegrini, G. Bini, D. Borghigiani 1, G. Gabriele, F. Turchini 1, U. Visciani. All. L. Minetti

ROMA VIS NOVA PN: V. Correggia, M. Maffei 3, A. Poli 2, M. Di Corato 3, F. Maffei 1, A. Grossi 1, M. Andrin, J. Mercep, J. Penava 3, M. Tomasovic, M. Spione, M. Antonucci 2, J. Rubini, R. Di Rosa, P. Puleo. All. Calcaterra

ARBITRI: Carmignani e Ferrari

NOTE: Uscito per limite di falli: Di Fulvio (F) nel quarto tempo.

FIRENZE – Alla Piscina Nannini, nella sedicesima giornata della regular season di serie A1 maschile, la Rari Nantes Florentia cede alla Roma Vis Nova per 10-15 in una gara che poteva valere punti pesanti in chiave salvezza: equilibrata e combattuta per tre quarti, si spezza nell’ultimo periodo lasciando i biancorossi a mani vuote.

L’avvio è vivace e immediato. La Florentia parte con personalità e trova subito il vantaggio con Borghigiani, ma Roma risponde in meno di un minuto con Penava, che firma una doppietta ravvicinata. Di Fulvio riporta in parità i biancorossi, ma Maffei, Di Corato e compagni allungano con efficacia nelle situazioni speciali. Di Fulvio chiude il primo tempo con la rete del 4-6, ma Roma ha già mostrato maggiore freddezza nei momenti chiave.

Nel secondo tempo arriva la reazione gigliata. Milletti apre in superiorità e segna ancora, Di Fulvio trova il pari, F. Turchini completa il sorpasso. La Florentia produce un parziale di 4-1 che ribalta l’inerzia, con l’unico squillo romano firmato da Di Corato in superiorità. Si va al lungo intervallo sull’8-8 complessivo, con la partita completamente riaperta.

Il terzo quarto è avaro di reti ma decisivo. Roma sfrutta con precisione le superiorità: Poli e Antonucci segnano entrambi con l’uomo in più, Chemeri accorcia ma Antonucci chiude la frazione sul 9-11, incrinando per la prima volta l’equilibrio della gara.

Nell’ultimo quarto Roma gestisce con lucidità. Poli, Penava su rigore, Maffei e Grossi allargano il divario. La Florentia trova ancora la rete con Di Fulvio in superiorità, ma il numero quattro viene espulso per limite di falli a 7’59”, privando la squadra del suo terminale offensivo più pericoloso. Il punteggio si fissa sul 10-15 finale.