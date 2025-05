Rigori ancora amari per la Rari Nantes Florentia: la salvezza passa dalla sfida a Catania

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – Olympic Roma 14-15 dtr (10-10 dts, 3-5 1-1 4-2 2-2)

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 5, N. Benvenuti, G. Bini, D. Borghigiani 2, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: A. Giannotti, S. Ballarini 1, A. Vitale 1, T. Lo Re, S. Vidovic 3, Leporale 2, G. Cianchetti, B. Kadar 2, C. Mirarchi 1, M. De Robertis, A. Tartaro, F. Patti, T. Peluso, L. Cotugno. All. Fiorillo

ARBITRI: Castagnola e Cavallini

NOTE: Tempi regolamentari terminati 10-10. Sequenza dei rigori: Mirarchi gol, Sordini gol; Leporale gol, Stocco palo; Tartaro parato da Cicali, De Mey gol; Cianchetti gol, Di Fulvio gol; Lo Re gol, Benvenuti gol; Mirarchi gol, Sordini parato da Peluso. Espulsi nel quarto tempo Vidovic (OR) e Borghigiani (F) per gioco scorretto. Usciti per limite di falli: Bini (F) nel secondo tempo, De Robertis (OR), Patti (OR) e Cotugno (OR) nel terzo tempo, Chemeri (F), Kadar (OR) e Turchini (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 5/22 + 2 rigori e Olympic Roma 8/16. Peluso (OR) subentra a Giannotti nel secondo tempo. Espulso il tecnico Fiorillo (OR) nel quarto tempo. Spettatori: 400 circa.

FIRENZE – Nel terzo e decisivo atto della semifinale play out, la Rari Nantes Florentia cede ai rigori contro l’Olympic Roma e rimanda il discorso salvezza alla finalissima contro il Catania, in programma martedì 6 maggio alla piscina Nannini (andata), con ritorno il 16 maggio a Catania ed eventuale bella fissata per il 20 maggio, di nuovo a Firenze.

Per la squadra di Minetti, che aveva accarezzato l’obiettivo permanenza già nel primo dei tre incontri, si tratta di un epilogo tanto amaro quanto beffardo, archiviato dalla lotteria dei rigori con due sconfitte al cardiopalma: belle, combattute, ma sfortunate.

Dopo appena un minuto e cinquanta secondi, la Florentia si è portata avanti grazie a un rigore trasformato da Stefano Sordini, autentico protagonista della serata. L’Olympic ha però reagito con decisione, trovando tre reti consecutive in superiorità numerica con Kadar, Leporale e Vidovic. Sordini ha poi riequilibrato la gara, ma Vitale ha riportato avanti i romani, prima che De Mey e ancora Vidovic fissassero il parziale sul 4-5 alla fine del primo tempo.

Nel secondo quarto, la Florentia ha ritrovato il pareggio con De Mey, ma ancora una volta Vidovic ha colpito in superiorità numerica, mantenendo avanti gli ospiti.

Nel terzo tempo i padroni di casa hanno espresso il loro miglior gioco, spinti anche dal pubblico fiorentino: Sordini ha trasformato un altro rigore, seguito dalla doppietta di Borghigiani (con un gol in superiorità) e da una rete di Di Fulvio, sempre con l’uomo in più. L’Olympic, però, è rimasta aggrappata alla partita con le reti di Mirarchi e Leporale, entrambe in superiorità, chiudendo il parziale sul 10-9 per la Florentia.

Il quarto tempo ha confermato l’equilibrio e l’altissima tensione: Ballarini ha firmato il pari per i romani, poi ancora Sordini – stavolta con l’uomo in più – ha riportato avanti i gigliati. Kadar ha risposto con freddezza, di nuovo in superiorità, ma a un secondo dalla sirena è stato ancora Sordini, al suo quinto gol personale, a segnare il 10 a 10 che ha mandato la sfida ai rigori.

Nella lotteria finale, come già accaduto in gara 2, la maggiore freddezza dell’Olympic ha fatto la differenza. I laziali non hanno sbagliato, mentre la Florentia ha fallito un tentativo decisivo. Il punteggio finale si è così fissato sul 14-15 per la squadra della capitale, che può festeggiare una salvezza sudata e sofferta. Per la Florentia, invece, resta il rammarico per una serie che sembrava alla portata dopo il successo iniziale, ma che si è trasformata in un’occasione sfumata in attesa della finalissima contro il Catania.