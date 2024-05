Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Semifinali playoff pallanuoto A2, Rari Nantes Florentia batte Lazio.

Semifinali playoff pallanuoto A2, la Rari Nantes Florentia batte la Lazio a Firenze nella prima partita verso la promozione in A2.

Gara di ritorno mercoledì 22 maggio a Roma per la squadra di Minetti che ha concluso la regular season capolista imbattuta.

Una vittoria ampia e generosa per gioco e risultato, sottolinea la società toscana, “contro un avversario ben organizzato e sempre in partita nonostante il divario tecnico e fisico, emerso nella fase centrale del match”.

Daniele Ruffelli, tecnico Lazio: “Complimenti alla Florentia perché oggi ha sicuramente meritato. Sono una squadra completa e ben allenata. Se hanno vinto tutte le partite che hanno giocato in casa quest’anno un motivo c’è. Noi abbiamo tenuto per quasi due tempi, ma non è abbastanza. Possiamo fare meglio e proveremo a dimostrarlo mercoledì cercando di portare la serie a gara 3″.

Per la squadra di Minetti, regina del girone Nord, illustra la società, un avvio in sordina riscattato da due tempi a trazione anteriore con un parziale più sei a meta terzo tempo e un finale di partita già con la testa al ritorno. Per la Lazio un approccio da big e un finale e crescendo, intervallato da un break decisivo tutto di fabbrica biancorossa, che dalla fine del primo tempo al quinto del terzo tempo ha tenuto i romani a secco di goal per diciassette minuti consecutivi, complice un rigore parato da Cicali che fa bis a fine terzo tempo.

Mercoledi a Roma la sfida due che potrebbe già essere decisiva in caso di vittoria per la Florentia, oppure riaprire in giochi e rimandare tutto a sabato prossimo, in caso di vittoria della Lazio.

R.N. FLORENTIA-S.S. LAZIO NUOTO 12-6

R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Generini, M. Stocco 2, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni 2, G. Chemeri, N. Benvenuti 1, S. Sordini 2, A. Di Fulvio, G. Gioia, C. Mancini 1. All. L. Minetti

S.S. LAZIO NUOTO: F. Piccionetti, A. Barigelli, F. Dominici, G. Giacomone 1, A. Olivi, L. Marini, N. Bucan, A. Costanzo 1, M. Leporale, N. Troiani, N. Gatto, A. Nenni 2, M. Marchetti, D. Tresa 2. All. D. Ruffelli

Arbitri: Brasiliano e Robert