A Castiglione della Pescaia la prima schiusa in Toscana di tartarughe Caretta Caretta

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prima schiusa in Toscana di tartarughe Caretta Caretta a Castiglione della Pescaia.

Nella prima serata del 5 agosto un cratere di notevoli dimensioni si è formato sul nido deposto in località Roccamare lo scorso 1 giugno. I volontari di Tartamare Aps presenti sul posto hanno subito segnalato l’evento al team scientifico e hanno continuato a monitorare la situazione per le ore successive. È in atto, infatti il monitoraggio 24 ore, che viene attivato in prossimità della presunta data di schiusa, calcolata dagli esperti sulla base dell’andamento delle temperature della sabbia durante l’incubazione.

Poco dopo la mezzanotte, sotto lo sguardo vigile dei nostri volontari e del team scientifico, le prime tartarughine hanno iniziato ad affacciarsi in superficie e, dopo alcuni minuti, a decine hanno cominciato ad uscire dalla sabbia, dirigendosi rapidamente verso il mare. Un paio di piccoli “solitari” sono poi emersi nella primissima mattina, rispettivamente intorno alle 5,30 e alle 6,30.

A causa del buio e della quantità di tartarughini emersi contemporaneamente, non è possibile avere una stima precisa del numero di piccoli nati, che si può ipotizzare che si attesti sui 60/70 esemplari.

Un ottimo bilancio per questa prima notte di schiusa. Per le prossime notti continua il monitoraggio 24 ore in attesa di eventuali ulteriori emersioni.