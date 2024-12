Agenti delle volanti di Grosseto salvano un falco dall’investimento

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Gli agenti della polizia di Grosseto salvano un rapace durante la loro attività di controllo.

Personale delle volanti ha rinvenuto un esemplare femmina di falco gheppio.

Durante i servizi il personale operante ha notato il volatile accasciato sulla sede stradale e per evitarne l’investimento lo ha recuperato immediatamente, trasportandolo, dopo le prime cure, agli uffici della Questura.

È stato pertanto prontamente contattato personale veterinario che, dopo aver visitato il rapace, ne ha constatato le buone condizioni di salute.

L’animale, specie protetta, è stato affidato alla volontaria dell’associazione Progetto Migratorio per le cure del caso e per poi essere rimesso in libertà.