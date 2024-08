Al mare con la navetta green: a Follonica c’è Nautibus

Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Entra in servizio dall’1 agosto Nautibus, il servizio bus navetta flessibile che serve Follonica in un itinerario quotidiano effettuato nelle fasce orarie 9-12 e 18-1.

Il servizio è realizzato da Autolinee Toscane Spa in collaborazione con il Comune di Follonica: lo scopo è garantire una mobilità sostenibile a favore dei cittadini e dei turisti durante il periodo estivo. Nautibus è un minibus a basse emissioni, accessibile a tutti, che garantirà collegamenti quotidiani tra i maggiori bacini di sosta localizzati agli ingressi della città, il centro e il lungomare di Follonica. Il servizio è attivo con una cadenza oraria di 15-20 minuti tra una corsa e la successiva.

“Il servizio quest’anno si configura come servizio integrativo del servizio Tpl e che risulta pertanto soggetto alla tariffazione dell’urbano maggiore – interviene Duccio Tesei, capo movimento Grosseto – ogni venerdì del mese è offerto dal Comune di Follonica e fruibile dall’utenza gratuitamente. Il mezzo rispetta i canoni ambientali, è brandizzato e riconoscibile, e rispetto allo scorso anno ha una capienza lievemente superiore, necessaria per i momenti di massima richiesta”.

“È un servizio rivisto rispetto allo scorso anno – dice l’assessore Eleonora Goti con delega alla mobilità – con uguale funzionalità e stesso obiettivo: aiutare negli spostamenti di cittadini e turisti, diminuire il traffico delle auto in centro liberando la rotazione dei posteggi e favorendo anche il commercio. Da giovedì 1 agosto si parte, con una tariffazione minima ma con la gratuità offerta dal Comune di Follonica tutti i venerdì, giorno strategico per Follonica anche a livello commerciale, specialmente nei periodi estivi. E poi a settembre faremo una analisi specifica e vedremo se e come migliorare il servizio per il futuro“.

Il servizio offerto prevede che la navetta percorra un itinerario ad anello che sia sviluppa da via Amendola (start da Fermata FQ326) – via Leopardi – via Massetana (inversione a Rondò via Sanzio) – Via Massetana – via Roma – via Bicocchi – via Manzoni – via Matteotti – via D. Alighieri – via Fratti – via Zara – lungomare Carducci – via Bicocchi – via Roma – via Massetana (inversione a Rondò via Sanzio) – via Massetana – via Leopardi – via Amendola (end a Fermata FQ320).

Per informazioni e dettagli sugli orari del servizio Nautibus è possibile visitare il sito web di Autolinee Toscane.