11.9 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Carabinieri forestali recuperano un gufo ferito nel parco della caserma di Grosseto

A causa delle lesioni il rapace era incapace di volare. Sarà affidato ad un centro di recupero che provvederà al reinserimento in natura

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il gufo recuperato dai carabinieri forestali (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

GROSSETO – All’arrivo in servizio nelle prime ore della mattinata odierna i carabinieri forestali di Grosseto hanno notato un grosso rapace mimetizzato a terra nel parco della caserma di Piazza del Risorgimento. I militari si sono avvicinatoall’animale nascosto nella vegetazione facendo attenzione a non spaventarlo accertando che si trattava di un esemplare di gufo europeo ferito vicino al becco e su una zampa; a causa delle lesioni il rapace era incapace di volare e quindi di alimentarsi. Inoltre, la permanenza a terra lo rendeva vulnerabile ad eventuali attacchi di altri predatori.

L’intervento dei carabinieri della specialità è stato provvidenziale per garantire la sopravvivenza dell’animale che dopo essere sottoposto alle prime cure da parte di un medico veterinario specializzato, sarà affidato ad un centro di recupero che provvederà al reinserimento in natura. 

Il gufo europeo Asio otus è un rapace notturno di medie dimensioni particolarmente protetto, diffuso nelle zone della Maremma. Frequenta zone boscate intervallate da radure e aree coltivate aperte ricche di siepi e filari. Durante il giorno resta a lungo immobile, mimetizzato. Caccia, esclusivamente di notte, una grande varietà di piccoli animali, quali topi, toporagni, talpe, scoiattoli, ratti, insetti e uccelli.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
11.9 ° C
13 °
10.6 °
79 %
5.1kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1401)ultimora (1236)sport (67)Eurofocus (50)demografica (48)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati