Cavallo cade all’ippodromo: abbattuto Final World Bi a Follonica

FOLLONICA – Cavallo cade all’ippodromo: a Follonica abbattuto Final World Bi.

Cavallo cade all’ippodromo dei Pini a Follonica. Final Wold Bi, tre anni, è stato abbattuto. Frattura alla spalla. Accertamenti.

Final Wold Bi al via della terza corsa, “Final Word Bi è rientrato bene ed è il favorito”, scrive via social l’ippodromo dei Pini di Follonica, provincia di Grosseto, nell’annunciare la serata di corse di sabato 24 agosto.

La denuncia di Italian Horse Protection domenica 25 agosto: “L’ombra di impianti fatiscenti e di un’ippica fallita che ammazza cavalli in serie. Si chiamava Final World Bi, aveva solo 3 anni e ieri sera è stato abbattuto dopo essersi spezzato una spalla in un incidente alla partenza della terza corsa in programma ieri sera all’ippodromo di Follonica.

Sembrerebbe che il cavallo sia incappato in una buca nella pista. Come già in precedenti occasioni, si leggono qua e là commenti degli addetti ai lavori che puntano il dito contro impianti fatiscenti sotto vari punti di vista: mancanza di manutenzione degli impianti, mancanza d’acqua per i cavalli, sporcizia, assenza di servizi igienici e altro. E tutto questo nonostante le sovvenzioni che il governo guidato dal ministro Lollobrigida mette in campo, in una insensata ricerca di rilancio del settore”.

Poi Italian Horse Protection: “Intanto si allunga la lista dei morti di quest’anno. Il numero è per difetto, visto che pubblicamente non vengono dichiarati incidenti e decessi e che ce ne possiamo accorgere solo attraverso i nostri monitoraggi e qualche segnalazione:

-aprile 2024, San Siro: Kenneth, abbattuto dopo una caduta

-marzo 2024, Varese: Dazzling Dess, deceduto dopo grave caduta

-marzo 2024, Treviso: Berenson, abbattuto dopo una caduta

-febbraio 2024, Pisa San Rossore: War Brave, abbattuto dopo una caduta”