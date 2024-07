Fiamme sulle colline della Maremma: in fumo bosco e macchia mediterranea

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPAGNATICO – Ancora incendi di bosco nel weekend in Toscana, complici anche le temperature torride che hanno sfiorato i 40 gradi.

È scoppiato in località Trasubbie al confine fra i comuni di Campagnatico e Scansano. Le fiamme, segnalate alla sala operativa provinciale intorno alle 16, si sono propagate su alcune colline che delimitano il corso del torrente Trasubbie interessando boschi e macchie.

Un direttore delle operazioni dell’organizzazione regionale ha coordinato gli sganci di un elicottero e il lavoro a terra di squadre di volontari dell’Antincendio boschivo e dell’Unione comuni delle colline metallifere.

Per accelerare il contenimento del fronte e a protezione di alcuni poderi e abitazioni è stato disposto il decollo di un secondo elicottero della flotta regionale e l’invio di una vasca antincendio che è stata montata in zona per ridurre i tempi di rotazione degli elicotteri nello sgancio di acqua con apposita benna.

Ulteriori squadre sono poi arrivate per rinforzare il dispositivo di spegnimento.