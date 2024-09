Frontale fra due auto: quattro feriti, muore un cane

Getting your Trinity Audio player ready...

CINIGIANO – È un cane la vittima di un brutto incidente stradale che si è verificato a Cinigiano sulla strada provinciale del Cipressino, all’altezza del bivio per Porrona, in provincia di Grosseto.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate due auto e sono quattro le persone coinvolte, tutte trasportate con codici di media gravità al pronto soccorso di Grosseto: sono due donne di 63 e 67 anni e un ragazzo di 18 anni in codice giallo, un’altra persona con un codice minore. A bordo di una delle due vetture anche un cane che, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Per i soccorsi, inviati dal 118 dell’Asl Toscana Sud Est, sono arrivate ambulanze della Misericordia di Paganico e della Misericordia di Cinigiano.