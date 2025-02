Il maltempo picchia duro nel sud della Toscana: rovesciate due barche nel porto di Talamone

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – L’allerta meteo arancione ha colpito duramente la zona sul del territorio toscano.

Colpita in particolare Orbetello dove sono caduti oltre 109 millimetri di pioggia. A Talamone il mare grosso ha rovesciato due barche nel porto.

Il Nucleo sommozzatori del comando di Livorno e una squadra del comando di Grosseto sono interenute per il recupero delle due imbarcazioni che, a causa delle avverse condizioni meteo sono affondate nel canale che sfocia all’interno del porto turistico di Talamone nel Comune di Orbetello. Le squadre intervenute hanno approntanto il campo di lavoro per poi procedere alla rimozione dei due natanti affondati e rendere nuovamente fruibile il canale.

È entrato in azione il Servizio piena torrente Osa che ha superato le due soglie di allarme mentre una bomba d’acqua si è rovesciata anche nella zona di Gavorrano dal bivio della Menga a Potassa. Chiuso i sottopassi della ferrovia di San Giuseppe, del bivio della Menga e del bivio di Ravi.

Allagamenti e frane a Giglio Campese dove è scrollato un grosso pino storico lungo la strada davanti alla chiesa, isolando di fatto il centro abitato. Forte grandinata a Giglio Castello ce ha provocato frane e smottamenti lungo la strada provinciale, soprattutto tra Monticello e la curva di Scopeto, con la viabilità parzialmente bloccata.

All’Isola d’Elba chiusa al transito la strada provinciale 33 della Parata per una frana, causata dalle abbondanti piogge di questi giorni. Il cedimento si è verificato circa un chilometro dopo il Romitorio di Santa Caterina, in direzione Cavo: iniziata la rimozione dei massi e la messa in sicurezza della strada.