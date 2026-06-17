Omette di presentare la dichiarazione dei redditi per due anni, ma ha un volume di affari da 3,5 milioni: denunciato

GROSSETO – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 550mila euro.

Il provvedimento cautelare reale, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Grosseto su richiesta della locale procura, vede come destinatario un imprenditore locale, indagato per il reato di omessa dichiarazione fiscale.

L’operazione delle Fiamme Gialle scaturisce da una mirata verifica fiscale condotta dagli uomini del Gruppo di Grosseto nei confronti di una ditta individuale con sede nel capoluogo maremmano, attiva nel settore del commercio all’ingrosso di rottami metallici. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l’attività è risultata essere a tutti gli effetti un evasore totale per due intere annualità, avendo omesso di presentare le previste dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef.

Nonostante la documentazione contabile esibita dall’imprenditore fosse parziale e frammentaria, la meticolosa attività investigativa e di riscontro dei militari ha permesso di ricostruire l’effettivo volume d’affari della ditta, quantificato in circa 3,5 milioni di euro, definendo così con esattezza l’ammontare complessivo dell’imposta evasa. Sulla base degli elementi trasmessi all’autorità giudiziaria, la Procura ha chiesto e ottenuto il sequestro ‘per equivalente’ finalizzato a recuperare il profitto illecito derivante dal massiccio e indebito risparmio fiscale.

Nel corso delle operazioni di esecuzione del decreto del Gip, i finanzieri hanno individuato e posto sotto sequestro un bene immobile riconducibile all’azienda, il cui valore è risultato idoneo a coprire interamente l’importo del debito con l’erario. L’intervento testimonia la costante sinergia tra la Guardia di Finanza e la procura grossetana nel contrasto all’evasione fiscale, a tutela della leale concorrenza tra imprese e delle risorse dello Stato. Per l’indagato resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo.