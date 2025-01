Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Operazioni straordinarie alto impatto a Grosseto: controlli ed espulsioni

Proseguono a Grosseto le operazioni straordinarie ad alto impatto, “con l’obiettivo di garantire sempre maggiori condizioni di legalità e sicurezza, reale e percepita, presso lo scalo ferroviario e le zone limitrofe”.

L’ultima operazione, illustra la prefettura di Grosseto guidata da Paola Berardino, “che ha visto impiegati 34 operatori, con l’impiego di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, anche con il contributo di unità cinofile, e della Polizia Municipale, ha fatto registrare controlli nei confronti di 81 persone, 4 delle quali sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti, e 28 veicoli“.

Adottati ed eseguiti 5 provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.

L’operazione ha coinvolto anche 3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad uno dei quali è stato interdetto l’uso del locale cucina a seguito di irregolarità accertate da personale dell’ASL.

Prefetta Paola Berardino: “Le operazioni ad alto impatto rafforzano la capacità di controllo e repressione in quelle aree della città dove la percezione di insicurezza è più diffusa, incrementando gli strumenti di risposta al bisogno di protezione da parte dei cittadini. Ringrazio il personale delle forze dell’ordine e della Polizia locale intervenuto, con una attività che conferma la buona sinergia e collaborazione esistente, elemento decisivo per affrontare al meglio il tema della sicurezza”.

Nuovi servizi ad alto impatto, annuncia la prefettura di Grosseto, saranno eseguiti nelle prossime settimane.

Un’operazione interforze ad alto impatto che fa seguito a quella di una settimana fa a Grosseto.

L’attività, sottolinea la prefettura di Grosseto, “è andata a dare attuazione alla recente direttiva del Ministro dell’Interno del 17 dicembre, che ha previsto di intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti le stazioni ferroviarie, garantendo una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia, per offrire una più efficace risposta al bisogno di protezione da parte dei cittadini in zone dove la percezione di insicurezza è più diffusa. Interventi che si aggiungono alle quotidiane attività di presidio e controllo del territorio, per rendere ancora più incisiva, in determinate aree delle città, l’azione di contrasto a fenomeni di micro criminalità e degrado”.

L’operazione di una settimana fa, che ha visto impiegati 30 operatori, coinvolgendo personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, anche con il contributo di unità cinofile, e della Polizia Municipale, ha fatto registrare controlli nei confronti di 106 persone, 54 veicoli e 4 esercizi commerciali. Con due cittadini espulsi in quanto risultati irregolari sul territorio nazionale.