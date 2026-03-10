16 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Parto improvviso, bimba nasce in ambulanza in Maremma

È successo a Monterotondo Marittimo durante il trasferimento verso l’ospedale di Grosseto. L’intervento dell’equipaggio del 118 ha permesso di assistere la nascita

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
bambina nasce in ambulanza
foto di FB di Azienda USL Toscana Sud Est
1 ' di lettura

MONTEROTONDO MARITTIMO e– Una bimba è nata in ambulanza in Maremma durante il trasferimento della madre all’ospedale Misericordia di Grosseto. La neonata, chiamata Diara, è venuta alla luce nella tarda mattinata grazie all’assistenza dell’equipaggio del 118.

La richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 11 al Numero unico di emergenza 112, quando alla donna si sono rotte le acque nella sua abitazione a Monterotondo Marittimo, piccolo borgo della provincia di Grosseto.

Un’ambulanza del 118 è intervenuta rapidamente raggiungendo l’abitazione della famiglia e avviando il trasferimento verso l’ospedale. Durante il tragitto però la situazione si è evoluta rapidamente e il personale sanitario ha constatato che il parto era ormai imminente.

A quel punto il mezzo di soccorso si è fermato per consentire all’équipe di assistere la nascita nelle condizioni più sicure possibili. Pochi minuti dopo la bambina è nata direttamente sull’ambulanza.

La piccola Diara, del peso di 3,46 chilogrammi, è stata subito presa in carico dal personale sanitario. Subito dopo la nascita si è attaccata al seno della madre, Maty, segnale che le condizioni di entrambe erano buone.

Terminata l’assistenza al parto, l’ambulanza ha ripreso il viaggio verso l’ospedale, dove madre e figlia sono state affidate al reparto di Ginecologia e Ostetricia per gli accertamenti e il monitoraggio di routine.

Nel corso della mattinata sono state raggiunte anche dal padre, Mendy. Per la famiglia, residente a Monterotondo Marittimo, si tratta del terzo figlio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16 ° C
17.6 °
14 °
71 %
1.3kmh
73 %
Mar
16 °
Mer
17 °
Gio
16 °
Ven
17 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1416)ultimora (1286)Eurofocus (54)sport (50)demografica (26)Eugenio Giani (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati