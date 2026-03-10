Parto improvviso, bimba nasce in ambulanza in Maremma

MONTEROTONDO MARITTIMO e– Una bimba è nata in ambulanza in Maremma durante il trasferimento della madre all’ospedale Misericordia di Grosseto. La neonata, chiamata Diara, è venuta alla luce nella tarda mattinata grazie all’assistenza dell’equipaggio del 118.

La richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 11 al Numero unico di emergenza 112, quando alla donna si sono rotte le acque nella sua abitazione a Monterotondo Marittimo, piccolo borgo della provincia di Grosseto.

Un’ambulanza del 118 è intervenuta rapidamente raggiungendo l’abitazione della famiglia e avviando il trasferimento verso l’ospedale. Durante il tragitto però la situazione si è evoluta rapidamente e il personale sanitario ha constatato che il parto era ormai imminente.

A quel punto il mezzo di soccorso si è fermato per consentire all’équipe di assistere la nascita nelle condizioni più sicure possibili. Pochi minuti dopo la bambina è nata direttamente sull’ambulanza.

La piccola Diara, del peso di 3,46 chilogrammi, è stata subito presa in carico dal personale sanitario. Subito dopo la nascita si è attaccata al seno della madre, Maty, segnale che le condizioni di entrambe erano buone.

Terminata l’assistenza al parto, l’ambulanza ha ripreso il viaggio verso l’ospedale, dove madre e figlia sono state affidate al reparto di Ginecologia e Ostetricia per gli accertamenti e il monitoraggio di routine.

Nel corso della mattinata sono state raggiunte anche dal padre, Mendy. Per la famiglia, residente a Monterotondo Marittimo, si tratta del terzo figlio.