Tir contro auto sull’Aurelia: muore un sessantenne

GAVORRANO – Incidente mortale nella serata del 18 ottobre a Gavorrano.

Per cause al vaglio delle forze del’ordine sulla Statale 1 Aurelia in direzione Grosseto si sono scontrati un tir e un’auto. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere dell’auto.

Inutilii i soccorsi arrivati con l’auto medica di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia di Follonica. Per il 60enne non c’era più nulla da fare.