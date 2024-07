Tragedia sul lavoro: operaio muore precipitando in un cantiere

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Si allunga l’elenco dei morti sul lavoro e come istituzioni non possiamo proprio accettarlo. Alla famiglia del lavoratore deceduto va il cordoglio mio e di tutta la giunta regionale. In un Paese civile non si può morire di lavoro. Lo diciamo da anni e la strada da battere non può che essere quella imboccata: investire sulla formazione, ancora di più, investire sullo scambio di buone pratiche, non far venir meno e potenziare i controlli, i piani mirati di prevenzione, l’informazione e assistenza alle imprese: una battaglia che si vince tutti assieme, con la collaborazione tra istituzioni ma anche con datori di lavoro e lavoratori”.

Lo scorso maggio, sottolinea Regione Toscana, la giunta regionale ha approvato l’assunzione a tempo determinato, per tre anni, di venticinque operatori e otto dirigenti chiamati a lavorare sul fronte della prevenzione e della sicurezza sul lavoro: “personale necessario per centrare l’obiettivo di mille ispezioni in più l’anno nei cantieri, arrivandone a controllarne 4500. Una scelta in controtendenza rispetto al governo nazionale, che prima di maggio ha deicso di non stanziare nuove risorse per potenziare i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro e di ridimensionare il ruolo delle Asl in questo ambito”

I cantieri edili rimangono un luogo dove alto è il tasso di infortuni, anche gravi e mortali, fa il punto Regione Toscana. Nel 2023 sono state 3.652 le ispezioni con sopralluogo nei cantieri toscani e se si considerano anche i soli controlli documentali il numero degli accertamenti sale a 4.924, il 13,5 per cento di tutti i cantieri notificati, ovvero 36.570.