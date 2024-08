Tre feriti gravi per una violenta rissa di notte a Grosseto

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – È di tre feriti gravi il bilancio di una rissa scoppiata nella notte fra il 25 e il 26 agosto a Grosseto.

Auto medica e ambulanze della Misericordia di Grosseto e della Croce Rossa di Grosseto hanno soccorso un totale di tre persone. Due in via Adda: sono finiti in ospedale in codice rosso un 18enne e in codice giallo un 28enne, per ferite da coltello. Quest’ultimo è stato in un secondo momento trasferito con Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con un codice aggravato.

Una terza persona è stata soccorsa in via Beethoven ed è finita anch’essa in ospedale in codice rosso.

Spetterà alle forze dell’ordine chiarire la dinamica e le motivazioni che hanno portato allo scoppio della rissa dove sono spuntati i coltelli.