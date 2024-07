Vandali in azione di notte al Circolo pattinatori di Grosseto: ingenti i danni

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Vandali in azione nella notte al Circolo pattinatori di Grosseto. Notevoli i danni alle attrezzature sportive della società maremmana.

Della questione, che ancora non ha un responsabile, si è preso carico il Comune di Grosseto, e in particolare il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha commentato con rammarico la vicenda di questa notte in via Mercurio.

“Sono sconcertato – dice il primo cittadino – da quanto avvenuto questa notte al Circolo pattinatori: dei vandali hanno scatenato la propria rabbia e idiozia contro le strutture sportive di via Mercurio. Un gesto vergognoso. Ingenti i danni. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine. Voglio esprimere la mia vicinanza ai vertici della società Cp Grosseto”.

“Sono incredulo davanti all’idiozia di certi soggetti – aggiunge l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi – che hanno creduto bene di divertirsi sfregiando i tendoni e i materiali del Circolo pattinatori Grosseto di via Mercurio. Un’azione andata in scena ieri durante la notte, col favore delle tenebre, tipica di chi è codardo. Alla società Cp Grosseto va tutto il mio sostegno e la promessa che in futuro moltiplicheremo gli sforzi per lavorare in piena sinergia”.